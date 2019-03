Ginóbili ya es leyenda: Spurs retiran su camiseta

Nunca antes un argentino había despertado tantas emociones en la NBA. Manu Ginóbili logró lo que pocos jugadores en la historia del deporte: cuando terminó el partido entre San Antonio Spurs y Cleveland Cavaliers, la camiseta número 20 que utilizó durante 16 temporadas fue retirada.Antes de que los Spurs ubicaran su camiseta en un lugar histórico del estadio, habló Manu. Por momentos emocionado, y en otros muy alegre, recordó a su familia, sus compañeros, sus entrenadores y los amigos que forjó en la Generación Dorada. También dejó un mensaje para los argentinos."Esto es increíble. Estoy muy agradecido por todo. Cuando era joven, jamás imaginé alcanzar esto. Quiero reconocer de dónde salí y la suerte que tuve: muchas personas me ayudaron para llegar a esto. Sabía de sus gritos a la TV, de que saltaban en los sillones, que empujaban. Muchas gracias a los argentinos que están acá y en casa, que son muchos", comentó.La noche empezó con algo inédito: por primera vez en la historia de la NBA, el himno argentino sonó en un estadio. Y todo gracias a Manu y a su mítica carrera. Michelle Leclercq, oriunda de Tigre, tiene 23 años y desde hace cuatro vive en los Estados Unidos y fue la encargada de interpretarlo.Miles de argentinos fueron al AT&T Center para seguir de cerca todos los detalles de una noche llena de emociones. A pesar del partido, lo más importante, esta vez, estuvo en la magnitud del retiro de una camiseta legendaria. Cuando terminó el duelo ante Cleveland, la número 20 quedó colgada en lo más alto del estadio, junto a otras históricas del equipo.Tan sólo son ocho los jugadores tenían colgadas sus camisetas en lo más alto del AT&T Center: Johnny Moore, Avery Johnson, Bruce Bowen, James Silas, Tim Duncan, Sean Elliott, George Gervin y David Robinson. Manu, ahora, es el noveno.Estuvieron invitados todos los miembros de su familia y amigos, entre ellos varios jugadores de la Generación Dorada. Pepe Sánchez, Alejandro Montecchia, Fabricio Oberto, Pablo Prigioni, Andrés Nocioni y Luis Scola, son algunos.DeMar DeRozan le rindió un homenaje particular a Manu Ginóbili. El jugador de San Antonio le pidió a la marca de zapatillas que lo auspicia que le diseñaran un modelo especial, con los colores de la bandera argentina.A lo largo de la historia de la NBA ha habido dúos y trinomios que dejaron su marca en una franquicia o en una década. Pero ninguno de esos tríos -conocidos como Big Three- dejó una huella tan grande como el que protagonizó el argentino del momento, Manu Ginóbili, junto a Tim Duncan y Tony Parker.En la noche del retiro de la camiseta número 20 que usó el bahiense en los Spurs, ni Duncan ni Parker se quisieron perder ese momento, y antes de la ceremonia, se sacaron una selfie para la historia.Fabricio Oberto, Luis Scola, Alejandro Montecchia, Pablo Prigioni, Pepe Sánchez, Chapu Nocioni y Gabriel Fernández conformaron -durante el entretiempo- una mesa redonda que condujo Adrián Paenza.Uno por uno, contaron divertidas anécdotas que pintan de cuerpo entero al mejor basquetbolista argentino de la historia.Después del partido, Manu entró junto a su mujer y sus tres hijos al centro de la cancha. Ahí, el bahiense escuchó cómo sus excompañeros hablaban de él, incluido el entrenador Gregg Popovich. El argentino Fabricio Oberto fue uno de los que más se emocionó.San Antonio Spurs se sacó el sombrero frente a Manu Ginóbili, el mejor jugador argentino de básquet de la historia. No solo retiró la camiseta 20 como un homenaje a uno de los más ganadores de sus filas, sino que armó un video con el recorrido que hizo en la NBA.Lo conocen como pocos. Son sus hermanos del alma. Convivieron con él en las buenas y en las malas, aprendieron y crecieron con él. Y por eso querían estar presentes en la gran noche de Manu Ginóbili. En la ceremonia del retiro de la camiseta número 20 de los San Antonio Spurs, Fabricio Oberto, Tony Parker, Gregg Popovich y Tim Duncan dieron sentidos discursos en honor al bahiense.