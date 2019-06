Giovani dos Santos en el limbo, sin ofertas

Ciudad de México.- Giovani dos Santos se mantiene el limbo futbolístico. Ni siquiera el América de México ha hecho esfuerzos por contratar al delantero tricolor, de acuerdo con el presidente del club azulcrema, Santiago Baños.El futbolista campeón del mundo Sub-17 dejó de entrar en los planes del Galaxy de Los Ángeles, aunque sigue cobrando un sueldo de dos millones de dólares, por parte de la MLS, sin contar los derechos de imagen que genera.En las últimas semanas, se había especulado que "Gio" ficharia por el América. Sin embargo, la dirigencia águila descarta que exista algún tipo de contacto con el jugador de 30 años de edad."No hay nada, ni siquiera hay comunicación", sentenció Baños, quien llegó con el plantel americanista a la Ciudad de México, tras la pretemporada realizada en Cancún, Quintana Roo.El mandamás emplumado, incluso, dijo desconocer cuáles son las pretensiones salariales de Dos Santos, "porque ni siquiera nos hemos sentado a platicar algo con él ni con su gente".Miguel Herrera, director técnico azulcrema, mantuvo el mismo tono de Baños al expresar que "no voy a hablar de alguien que ni siquiera está y con quien ni siquiera ha habido algún contacto".En el mercado invernal, "Gio" no encontró equipo y se tuvo que mantener en la inactividad durante casi seis meses. Desde entonces, no ha encontrado equipo, razón por la cual se le ha vinculado a la Liga MX.Uno de los problemas que han trascendido para que Dos Santos siga sin equipo es el alto salario que aún gana y la petición de seguridad personal, en caso de que llegue a algún club de la Ciudad de México.El atacante tricolor ha militado en clubes como el Barcelona, Tottenham Hotspur, Ipswich Town, Galatasaray, Racing de Santander, Mallorca, Villarreal y Galaxy de Los Ángeles. En ninguno pudo consolidarse para realizar una carrera próspera.Fue parte de los planteles mundialistas de México en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.Su hermano hace campaña por élJonathan dos Santos ha hecho una especie de campaña pública para que su hermano mayor fiche por el América.En días recientes, el actual mediocampista del Galaxy de los Ángeles, ha manifestado que su cosanguíneo ha sido "americanista" desde la cuna."Giovani tiene muchas ofertas. Para nosotros, el América es el mejor equipo del mundo, entonces, ojalá se dé (la contratación), pero no sé qué vaya a pasar", manifestó el menor de los hermanos Dos Santos.