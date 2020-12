Giovanni Medina pide a Ninel que deje de hacer denuncias falsas

Escuchar Nota

Giovanni Medina platica en exclusiva con #Ventaneando y responde a los señalamientos de presunta violencia contra Ninel Conde.



Hace unos momentos, el empresario y la actriz salieron de una audiencia en la quepues recordó que él no ha sido el único de sus ex parejas con quien ha sostenido pleitos legales.Es un modus operandi, y es un arma muy peligrosa, porque no está bien acusar a alguien de algo que no hizo”, dijo Giovanni.hacia la mujer para realizar este tipo de acusaciones a su conveniencia., a las mujeres en particular, si se sienten representadas por Ninel o no”, expresó.Giovanni detalló que en la audiencia se defendió con pruebas, testigos y demás con los que desacreditó el video que se difundió en redes donde Ninel aparece con golpes en el rostro, hechos supuestamente por él.“Llegó únicamente con su dicho, no había sustento, ni una sola prueba, no estoy exagerando.; en sí, fueron 10 pruebas distintas por las cuales determinó que no existe ningún tipo de delito que llevar a proceso”, comentó.Giovanni contó que la última vez que abrió la puerta de su casa a Ninel Conde para convivir con su hijo Emmanuel,mal aconsejada por sus representantes legales que gracias a Dios pude desacreditar entre otras cosas con los videos de circuito cerrado en mi casa”, expresó.sin embargo, no lo cree posible debido al esposo de ésta, Larry Ramos, ya que es investigado en tres países diferentes.“Eventualmente, si ella logra una relación sana, se podrá hacer un régimen de convivencia,