Giovanni Medina presume postal navideña con su hijo

“Nadie es como tú y ese es tu súper poder”, escribió Ninel.



Mientras Ninel Conde anda de manita sudada todavía por su boda de hace unos meses,le presume la postal navideña que se tomó junto a su hijo y en donde lucen muy felices.no se ha arreglado y sigue en proceso aunque él la haya ganado, pues el “Bombón Asesino” no se quiso quedar con los brazos cruzados ya que es su hijo y con el que desea estar pasando la Navidad o al menos una visita en estos momentos de convivencia.Así que ahora que Ninel Conde no puede ni ver a su hijo, su expareja le presume por medio de redes sociales lo felices que son, ya quesubió una postal navideña con su hijo en donde revela todo el amor y felicidad que están teniendo solo entre ellos dos.Junto a la postal escribió un mensaje navideño para todos, el cual se basó en el amor debido a esta época de unión y de esperanza,Por su parte, Ninel Conde ya no responde a estas si se pueden decir provocaciones, pues la cantante y actriz no ha dicho nada al respecto a esa postal navideña, simplemente subió una foto de ella misma muy empoderada y dejando un mensaje claro de que lo que hace Giovanni Medina no le provoca.Además de un mensaje en sus stories deseando a todos feliz navidad y teniendo en estas fechas mucho amor como el que ella tiene al lado de su nuevo esposo pero sin su pequeño, pues tendrá que conformarse con lo quepublica como la postal navideña con su hijo porque él tiene la custodia.Con información de Erizos