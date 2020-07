Giran orden de aprehensión contra Billy Álvarez por delincuencia organizada

Escuchar Nota

, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, revelaron funcionarios federales.con sede en el penal de máxima seguridad del Altiplano, quien libró la orden de captura., director jurídico, así como de Víctor Garcés, ex director jurídico de la Cooperativa, además del abogado externo Ángel Junquera, entre otros., los antes mencionados se organizaron para disponer reiteradamente de recursos propiedad de la Cooperativa.Se cree que los antes mencionados autorizaban y realizaban pagos de facturas por servicios inexistentes, a empresas que facturan operaciones simuladas, sin contar con facultades de representación de la sociedad agraviada, con lo que ocultaron o pretendieron ocultar el destino de los recursos que representan el producto de su actividad ilícita, causando un perjuicio a la Cooperativa de varios cientos de millones de pesos.ya que es considerado como el líder de la organización delictiva; el resto de los coacusados de 10 a 20 años de prisión, esto solo por lo que hace al delito de delincuencia organizada.por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.diseñaron un esquema previamente con el que desviaron recursos de la Cooperativa la Cruz Azul para posteriormente realizar movimientos de sus cuentas personales hacia otros lugares en el extranjero. Sin embargo, su hermano solicitó un criterio de oportunidad para no ir a la cárcel.y otros lugares, por un monto superior a mil 200 millones de pesos y que adquirió seis inmuebles en Miami, dos en Las Vegas Nevada, dos más en el estado de Oklahoma y una más en Colorado.realizaron movimientos multimillonarios que no son acordes en ninguno de los casos a los ingresos obtenidos por parte de La Cooperativa La Cruz Azul.Hace unas semanas se conoció que la tesorera de, solicitó la aplicación de un criterio de oportunidad para ser testigo colaborador en la investigación contra Billy Álvarez, y a cambio ofreció entregar copias de las facturas pagadas a empresas fantasmas y los nombres de las compañías.Con información de Milenio