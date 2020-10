Giran orden de aprehensión contra ex tesorera de Javier Duarte

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La ex subdirectora de la Tesorería de Veracruz, durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, Carolina Estrada Acosta, es buscada por la justicia federal luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en su contra, por el delito de peculado.



Así consta en expedientes judiciales, luego de que la ex funcionaria solicitó un amparo para evitar su captura, además de pedir que no se emita una alerta migratoria que le impida abandonar el país, ni que se solicite a la Interpol una ficha roja con su nombre.



Un juzgado federal admitió a trámite esta solicitud de amparo, luego de confirmar que efectivamente hay una orden de aprehensión contra Estrada Acosta, sin embargo, no le concedió la suspensión del acto reclamado, por lo que la orden para su detención sigue vigente.



La ex tesorera de Javier Duarte es señalada por la FGR como probable responsable de autorizar el 2014 la transferencia de 857 millones 300 mil pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples a diversas cuentas del gobierno veracruzano, con el fin de desviar recursos federales.