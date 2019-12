Giran orden de aprehensión en contra del exesposo de Abril Pérez

Ciudad de México.- El juez Agustín Moreno Gaspar giró una orden de aprehensión contra Juan Carlos “N”, exesposo de Abril, asesinada el pasado 25 de noviembre en avenida Río Churubusco y a quien el imputado golpeó a principios de este año.



La orden judicial se emitió porque Juan Carlos incumplió con las medidas cautelares a que estaba sometido y por no asistir a una audiencia que él mismo pidió.



Así lo explicó Moreno durante la audiencia celebrada el mediodía de ayer en la sala 14 de oralidad del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) local, ubicada en las inmediaciones del Reclusorio Oriente.



Ahí mismo se dio a conocer que el primer abogado de Juan Carlos renunció a defenderlo a una hora de iniciar la audiencia, por lo que otros dos litigantes particulares rindieron protesta para defenderlo.



Durante la audiencia, Agustín Moreno dio lectura a una carta que le envió Juan Carlos, a través de su abogado, en la cual el imputado reveló que desde el día en que mataron a Abril tanto él como su familia han recibido amenazas de muerte en sus redes sociales, de parte de la comunidad capitalina: “Se me juzgó en los medios sin conocer lo que realmente sucedió y eso me ha traído consecuencias”.



Con ese argumento Juan Carlos no se presentó en la Unidad de Medidas Cautelares del TSJ el viernes pasado y ese mismo día solicitó la audiencia que se realizó ayer, donde según su defensa buscaba un cambio de sede para continuar firmando, pero no llegó.



El juzgador determinó que Juan Carlos no tenía la voluntad de presentarse ante las autoridades correspondientes y que en más de una ocasión lo habían requerido.



De momento, quedó en claro que por el feminicidio de Abril Cecilia su exesposo no tiene una sola averiguación en su contra ni es imputado por el crimen.