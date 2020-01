‘Glitter Pills’, las pastillas con las que harás popó como unicornio

La humanidad está rebasando los límites de locura... Encontré por internet algo de lo que no sé qué opinar, peroaunque suene como algo extraño, hay gente que lo consume.¿Te imaginas que te tomas unas pastillas como te tomas tuso una aspirina y de pronto cuando vas al baño, ¡pum! tu popó sale con glitter. Así es... ¡popó con glitter!Estoy hablando de las glitter pills o pastillas con las que al ir al baño, harás popó con glitter.Alalguien un día se despertó y pensó: Bueno ¿por qué no crear unas pastillas con glitter?Quizá pensó en aquellas personas que creen que -como coloquialmente hemos escuchado una y otra vez- ‘huele a rosas’, y de pronto se dieron cuenta de que esto no era posible, pero por lo menos sí podía brillar… jaja no sé, sólo sonrandom que me llegan.Lo que sí está claro, es que todo este ‘boom’ de unicornio que desde hace varios años está de moda tanto en el cabello, uñas, maquillaje o, llegó a tal grado que ahora existen estas pastillitas.Y por supuesto que me queda en duda si no hayen nuestro cuerpo por tomarlas, habrá que investigar porque en lo personal no me suena nada¿Tú que piensas? ¿Las usarías? Quizá sería mejor que inventen unas pastillas para que no huela feo, ¿no crees?Con información de melodijolola.com