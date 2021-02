Globos de Oro serán en NY y Los Ángeles; Tina Fey y Amy Poehler conducirán premiación

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La 78 entrega de los Globos de Oro se llevará a cabo en dos latitudes. Las presentadoras Tina Fey y Amy Poehler, que regresan para dirigir la ceremonia por primera vez desde 2015, no estarán juntas en la misma sala.



Fey transmitirá en vivo desde The Rainbow Room, en Nueva York, mientras que Poehler será la anfitriona desde el lugar habitual de la premiación, en el Beverly Hilton Hotel en Beverly Hills, California.



Mientras tanto, se espera que los nominados aparezcan desde varios lugares del mundo, aunque falta por ver si se reunirán en lugares centrales de otras ciudades importantes.



Esta es la primera vez que los Globos de Oro se transmiten desde múltiples lugares, en sus 78 años de historia, pero no es la primera vez que se realiza una entrega de premios simultáneamente, tanto en Nueva York como en Los Ángeles, como lo hicieron los Oscar durante varios años, a mediados de la década de 1950.



La producción de los Globos de Oro, un esfuerzo conjunto entre NBC, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood y Dick Clark Prods., es la última entrega de premios de Hollywood de alto perfil que se ajusta a los protocolos Covid-19 que limitan las reuniones a gran escala.



Los Emmy llevaron a cabo un evento híbrido con el anfitrión Jimmy Kimmel, en el escenario del Staples Center, junto a presentadores e invitados, mientras que los nominados aparecieron de forma remota desde decenas de lugares en todo el mundo.



Los Globos de Oro, originalmente programados para enero, se transmitirán en vivo el 28 de febrero. Sarah Jessica Parker y Taraji P. Henson anunciarán a los nominados este miércoles por la mañana.