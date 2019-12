Gloria Trevi recuerda su mejor y peor Navidad

La Navidad le sabe a Gloria Trevi a caramelo con un poco de sal de mar, huele a canela y la disfruta más con el calorcito que le brinda su familia.Después de un buen 2019 con la gira "Diosa de la Noche", que resultó taquillera en México y Estados Unidos y con la que tendrá otras presentaciones, una de ellas el 7 de febrero en la Arena Monterrey,, Armando Gómez, con quien celebró 10 años de matrimonio, y en compañía de sus hijos.En entrevista,pero también habló de la magia que llegó cuando nacieron sus hijos, Ana Dalay, Ángel Gabriel y Miguel Armando.- Ja ja... caramelo con un poco de sal de mar... y canela, siempre canela... con aroma a pino.- La familia.- La última Navidad con mis dos bisabuelos, toda la familia en casa de mi abuela, mis primos, la cena, los regalos, pero sobre todo... ¡la felicidad de la inocencia!- No olvido la primera Navidad sin mi papá porque lo extrañaba, pero también porque mamá hizo hasta lo imposible para que la pasáramos bien. Seguro para papá fue igual o peor porque nos ama, pero no se puede todo en la vida y debemos ser felices con lo que tenemos.- Totalmente... y lo digo desde Ana, porque el significado de la Navidad tomó todo su esplendor. El Nacimiento de Jesús, que es Dios, y eso es lo que se celebra, el ser por el que todos estamos aquí.- Ayudar... y luego disfrutar en familia.- Ja ja, muchos, pero para mí el relleno (del pavo).- Me gustaría mucho que ellos, cuando formen sus familias, pasaran por aquí a visitarme aunque fuera en ese día tan especial, ja ja, yaaa, güey... me estás poniendo melancólica.- No me hagas llorar, ja ja... Le regalaría amor. De ahí, todo lo demás llegaría.- Para mí, magnífico, mucho qué agradecer, "Diosa de la Noche" ha sido espectacular en todos los sentidos, pero si hablamos de todos... (tuvimos) un mundo que inhala, pero todavía no exhala, así que todavía hay esperanza.- ¡Son muchos!, por lo pronto, música nueva, y, para empezar el año, un tema grande con Mónica Naranjo.