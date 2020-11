Gloria Trevi sigue el consejo de Carolina Herrera; se corta el pelo y gana elegancia

Escuchar Nota

Ciudad de México .- Una de las diseñadoras más importantes y con más renombre no solo en la industria de la moda, sino en la vida cotidiana es sin duda alguna Carolina Herrera y es que hablar de ella es sinónimo de elegancia, sin embargo, hace algunos días se convirtió en tendencia debido a unas declaraciones que dio respecto al cabello largo y las mujeres de más de 40 años que lo utilizan así.



Herrera señaló que para ser una persona distinguida y dar muestras de su buen gusto es necesario contar con el cabello corto; y tal parece que la primera en seguir sus consejos fue la cantante mexicana Gloria Trevi, pues recientemente apareció en sus redes sociales con el pelo muy corto.



Adiós a la melena y hola a la clase



La intérprete de “Con los ojos cerrados” sorprendió a sus más de 4 millones de seguidores en instagram al compartir una fotografía en donde aparece con el cabello corto, arriba del cuello y ondulado.



Ante el sorprendente y radical cambio de look, la originaria de Monterrey solo recibió buenos comentarios por parte de sus seguidores y amigos quienes señalan lo hermosa que se ve y lo bien que le sienta ese corte de cabello pues se ve como una “Diosa”.



Cabe señalar que Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, como es su nombre de pila, cumplió el pasado 15 de febrero 52 años de edad, por lo que las recientes declaraciones de la diseñadora Carolina Herrera pudieron haberle hecho eco, ya que desde que inició su carrera por allá de los años 80’s nunca se le había visto a la cantante con el cabello tan corto.



Solo fue un experimento



Tan solo una hora después de haber compartido su fotografía con el radical cambio de look, la cantante subió otra imagen en la que aparece con menos producción pero eso sí con su ya clásica larga melena.