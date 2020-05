GM aguanta reapertura dos días; paran por falta de autopartes

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Después de dos días y medio de operaciones en carrocería y pinturas, al mediodía de este miércoles, la falta de autopartes obligó a detener todos los procesos en el Complejo Ramos Arizpe de General Motors.



“Ahora sí que resultará imposible echar a andar la Planta Ensamble, hasta que los proveedores no reanuden y regularicen su envío de materiales”, reveló una fuente interna que confirmó el paro.









Mantienen armadoras freno en la Sureste



La fuente agregó que como muchos proveedores continúan sin reanudar producción, no hay una fecha estimada para reactivar las líneas de producción en General Motors, planta Ramos Arizpe.



También en el Valle de Derramadero continúa la inactividad, porque tanto las plantas de ensamble de camionetas y motores de FCA (Fiat Chrysler Automo