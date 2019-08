‘GM va a seguir creciendo’

Saltillo, Coah.- “General Motors tiene nuevos e importantes proyectos para Ramos Arizpe, aunque por el momento no se pueden dar a conocer las inversiones, por lo que no solo está garantizado el empleo, sino también el desarrollo que la armadora genera en la Región Sureste de Coahuila”, declaró Tereso Medina Ramírez.



El líder nacional de trabajadores de GM agregó que en esta nueva etapa de GM Ramos Arizpe, ahora bajo la dirección de Alicia del Valle, el sindicato trabaja con la empresa como lo ha hecho siempre: de manera coordinada.



“Así como la empresa, el sindicato también está haciendo estudios para implementar nuevas dinámicas de trabajo y ser mucho más competitivos, para el desarrollo profesional de nuestros trabajadores y, por supuesto, coadyuvando a que la empresa logre mejores resultados”, expresó.



Medina Ramírez agregó que por el momento no se pueden anunciar las nuevas inversiones, “pero lo que sí puedo decir es que hay seguridad en el empleo y en que GM se va ampliar, porque esta región y en general todo Coahuila es la mejor zona del país para invertir”.