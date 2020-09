GN no hallan cómo tapar esa estupidez que cometieron: familia de Jessica

Escuchar Nota



“Todo es mentira. No hallan cómo tapar esa estupidez que cometieron; quién fue el que dio la orden de disparar a una mujer inocente y a un hombre que no portaba ni siquiera una navaja, nada. Exigimos justicia porque la muerte de mi sobrina no debe quedar impune, ellos fueron acribillados cobardemente por la espalda”, sostuvo un familiar de Silva Zamarripa, al tiempo de solicitar la reserva de su nombre por razones de seguridad.

“Exigimos justicia y que el crimen no quede como un mero accidente, porque no fue así”, exigió.



La narrativa de, comandante de la, quien aseguró que la muerte de “Jessi” fue un accidente, fue rechazada por la familia de la víctima, y aseguraron que “todo es mentira”.Además, a once días del hecho violento en el que murióde 36 años y resultó lesionado su esposo Jaime Torres, los probables responsables aún no han sido presentados ante un juzgador.El crimen que conmocionó al país, ocurrido en, después de que ambas víctimas participaron en las acciones de defensa del agua de la presa “La Boquilla” cuando fueron agredidos por probables elementos de la Guardia Nacional, es investigado de manera paralela por la Fiscalía General del Estado (FGE) y Fiscalía General de la República (FGR).Sin embargo, la justicia aún no llega para la madre de familia que dejó a tres hijos en la orfandad, denunciaron familiares.Ayer Rodríguez Bucio aseguró que la muerte de “Jessi” fue un accidente, lo que descartó de inmediato la familia de la mujer asesinada por proyectil de arma de fuego.Tras narrar la información con la que él cuenta, Rodríguez Bucio expresó que “éste fue de alguna manera también, pues un desgraciado, lamentable accidente. Se están llevando a cabo todas las investigaciones para saber más sobre las condiciones en que se dio este evento”.Según la narración de hechos del comandante de la GN llevaban tres detenidos y el trayecto de la “derivadora” haciacoinciden con la salida de muchos de vehículos que iban saliendo de La Boquilla.“En algún momento el personal de la Guardia escucha disparos, no sabe, no se tiene bien claro si los disparos eran adelante, atrás, y uno de los elementos dispara, desgraciadamente en ese momento uno de los cuatro vehículos que iban estorbando el movimiento del convoy que llevaba los detenidos, iba pasando al lado derecho del vehículo de la Guardia y fue que le pega a las dos personas”, relató.La narrativa fue rechazada por la familia que tuvo acceso a la declaración pública de Rodríguez Bucio.La preocupación de la familia de “Jessi” estriba en la posibilidad de que “el accidente” sea la principal hipótesis de los hechos por parte de la FGR y se busque conceder beneficios legales a los trece agentes involucrados en el evento ocurrido el pasado 8 de septiembre.Ayer durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que “la fiscalía local avanzó hasta donde le correspondía y hace un par de días puso ya a disposición de la Fiscalía General de la República los avances logrados en la investigación”.“Ya se puso a disposición, todo el material ya se puso a disposición”, dijo Durazo.El presidente le pidió que aclarara ese dato. “Bueno, complementar nada más que desde el inicio de todos estos eventos recibimos la instrucción del presidente de coadyuvar con las investigaciones, se hizo una investigación interna, tanto por parte de la Guardia Nacional, como ya lo refirió aquí el comandante Bucio, también por Asuntos Internos de la Guardia Nacional, con independencia de lo que estaba haciendo la comandancia de la Guardia”, enumeró.Agregó que toda esta información se puso de inmediato a disposición de la Fiscalía General del Estado, al igual que el personal de la Guardia participante en este evento.Sin embargo, ayer el fiscal general César Augusto Peniche Espejel dijo que la indagatoria continúa aún en manos del Ministerio Público del fuero común y será en las próximas cuando se decline competencia al Ministerio Público Federal, por aparecer como probables responsables elementos de la Guardia Nacional.Dijo que la FGR está facultada para abrir su propia carpeta de investigación e incluso destacó que han aportado datos, sin inferir en la secrecía de la indagatoria que sigue en manos de la FGE.La familia de Jessica Estrella Silva Zamarripa recordó a ambas instancias de gobierno que es su responsabilidad de la impartición de justicia y castigo a los responsables.“Nosotros somos agricultores, no somos narcotraficantes. A los narcotraficantes los dejan escapar y acribillan a gente inocente que lucha por el pan de cada día”, puntualizaron.