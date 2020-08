Gobernador de Querétaro cesa a secretario particular tras video de presuntos sobornos

Escuchar Nota

“Como siempre, en apego a la ley, determiné el cese inmediato de Guillermo Gutiérrez Badillo, para que contribuya en el esclarecimiento y deslinde de responsabilidades del video difundido, ante la autoridad competente”, dijo el funcionario estatal en su cuenta de Twitter.



"El video de Emilio Lozoya (prueba de sobornos)" se titula el video. "Aquí se ve como se recibe dinero para contratos con PEMEX", se lee en la descripción del video.



, informó este lunes que cesó del cargo a su secretario particular, Guillermo Gutiérrez Badillo, tras darse a conocer un video en el que este último individuo aparece en un video en el que un supuesto funcionario deentrega bolsas con fajos de dinero a, hermano del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.En las imágenes se aprecian varios montones con fajos de billetes de alta denominación, pero no se explica cuál es el monto total ni el destinatario del mismo. Solo se habla de cantidades como 250, 500, pero no da mayor referencia.Con información de El Financiero