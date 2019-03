Gobernador de Río admite que policía usa francotiradores

El gobernador de Rio de Janeiro dijo en una entrevista publicada el domingo que la policía esta usando francotiradores para disparar a distancia a sospechosos armados.La idea de desplegar francotiradores había sido percibida como una mera promesa de campaña, pese a las protestas de activistas de derechos humanos, pero el gobernador Wilson Witzel dijo que desde que llegó al cargo en enero lo puso en práctica."Los francotiradores son utilizados con absoluto secreto. Se utilizan pero no se habla de eso. El principio es claro: si un individuo trae un rifle de asalto, debe ser neutralizado inmediatamente por medios letales”, dijo Witzel en la entrevista con el diario O Globo.Rio de Janeiro, exitoso anfitrión de los Juegos Olímpicos en 2016, ha enfrentado un resurgimiento de la violencia con frecuentes tiroteos que involucran a bandas de narcotraficantes y a fuerzas de seguridad.En Enero y Febrero de 2019, lo dos primeros meses que Witzel ha ocupado el cargo, 305 personas fueron asesinadas por la policía, de acuerdo con estadísticas del gobierno, esto es: una de esas muertes ocurrió cada cuatro horas y media.Esto es un incremento del 17,6 por ciento comparado con el mismo periodo en 2018, y un alto récord para los 16 años de estadísticas que se han mantenido sobre policías involucrados en las muertes."Las cifras no me preocupan. Tengo confianza en la policía”, dijo Witzel. “Los criminales provocan tiroteos solo para sembrar pánico”.Exjuez de 51 años, Witzel era hasta hace unos meses un político desconocido, pero resultó electo con gran sorpresa al abrazar la retórica de extrema derecha del presidente Jair Bolsonaro, quien fue electo al mismo tiempo en octubre.En la entrevista con O Globo, el gobernador no escondió sus ambiciones presidenciales.“Estuve el martes con Bolsonaro y le dije: sí él no es candidato (para la reelección), estoy listo para dar continuidad al programa de crecimiento de nuestro país”, dijo.Preguntado sobre la reacción que tuvo Bolsonaro ante sus ambiciones, Witzel dijo “Se rió. Creo que él también estaba pensando sobre lo que va hacer”.