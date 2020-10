Gobernador de Tamaulipas es ‘el sobrino del padrino’, se reunió con ‘El Chapo’

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El excandidato a la presidencia nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) acelerar las investigaciones contra el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por presunto financiamiento ilícito del Cártel del Golfo para sus campañas electorales.



Y, en una publicación compartida en su cuenta de Facebook, aseguró que en la semana en curso presentará la documentación para acreditar que el mandatario estatal se reunió en Los Cabos, Baja California, con Joaquín Guzmán Lorea, El Chapo, a través de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón y actualmente acusado en Estados Unidos por sus nexos con el Cártel de Sinaloa.



“Dicha reunión fue confirmada por la Agencia de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) y por el Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo”, indicó.



Rojas Díaz Durán aseguró que García Cabeza de Vaca es el “sobrino” del “padrino”, el general Salvador Cienfuegos, recientemente detenido en Estados Unidos, acusado de cargos por narcotráfico. Según el morenista, éste lo protegió en sus actividades delincuenciales en Tamaulipas durante la presidencia de Enrique Peña Nieto.



La relación, dijo, se fortaleció cuando el gobernador tamaulipeco era senador y presidente de la Comisión de la Defensa Nacional en el Senado, aunque ya eran investigadas sus actividades delincuenciales por la Oficina Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) y la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) y confirmadas por el Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, según consta en cables, testimonios y alertas emitidas, en su momento, por el Departamento de Seguridad del gobierno de Estados Unidos, de los cuales Peña Nieto y su antecesor Felipe Calderón “hicieron mutis”.



“Desde su campaña como candidato del PAN a presidente municipal de Reynosa recibió dinero sucio del narcotráfico y presentó el testimonio de quien fue el operador y cuya colaboración con la DEA hoy mantiene en la cárcel al ex gobernador del PRI, Tomás Yarrington. Ese mismo testigo ya declaró también cómo fue financiado Francisco Javier García Cabeza de Vaca por el mismo Cártel del Golfo”, señaló.



Rojas Díaz Durán sostuvo que el Partido Acción Nacional (PAN) ha intentado detener su denuncia a través del ex secretario particular de Calderón, Roberto Gil Zuarth, e incluso ha tratado de impedir que siga el curso de la investigación “por los presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, huachicoleo, defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos”.







En su publicación de Facebook anexó documentos y testimonios que incorporará en la denuncia presentada meses atrás en contra de García Cabeza de Vaca, a fin de acelerar la investigación de la FGR y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en colaboración con el gobierno de Estados Unidos, y se pueda solicitar la orden de aprehensión contra el gobernador tamaulipeco.



“Rescataremos al pueblo #tamaulipeco de la violencia que ha generado que sus gobiernos sean cómplices de la delincuencia organizada; rescataremos a Tamaulipas del terror que han diseminado con ‘escuadrones de la muerte’ ejecutando a inocentes. Los rescataremos de la extorsión en la que viven los empresarios de esa entidad, del secuestro, de las ejecuciones extrajudiciales y de miles de desaparecidos que han dejado a miles de familias sumidas en la desgracia y el dolor.



“Los rescataremos del contrabando del ‘huachicol’ que se ha promovido desde que era alcalde de Reynosa y que sigue protegiendo desde las oficinas del gobierno estatal. Rescataremos negocios del cobro de ‘cuotas’ de parte de funcionarios públicos del gobierno estatal y exigiremos que se aplique todo el peso de la ley a los responsables de esta lamentable realidad que están sufriendo en Tamaulipas”, añadió.



El domingo 18 de octubre, en el video de 32:09 minutos, acompañado de Marte R. Gómez, abogado tamaulipeco y nieto del ex gobernador del estado de 1937 a 1940, Rojas Díaz Durán leyó varios documentos de prueba en contra de García Cabeza de Vaca, con el testimonio colaborador con el nombre clave “Ángeles”, en la denuncia PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009.



“Sé que, en Tamaulipas, están esperando un manotazo. Yo entiendo la desesperación de los tamaulipecos, de por qué no se ha hecho justicia y de por qué no se detiene ya al gobernador de Tamaulipas si hay tantos testigos y tantas evidencias de sus vínculos con la delincuencia organizada, yo les digo: calma, calma, no se desesperen, recuerden que la mejor barbacoa de cabeza es la que se cocina a fuego lento, en su jugo. Este es el caso. No se preocupen, la justicia va a llegar pronto”, prometió.