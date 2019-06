Gobernador de Veracruz niega nepotismo

Ante las críticas de presunto casos de nepotismo en su gobierno, Cuitláhuac García Jiménez ofreció una rueda de prensa en la que desconoció vínculo familiar con Eleazar Guerrero Pérez, actual subsecretario de Finanzas y Administración en Veracruz y supuestamente su primo.El ejecutivo estatal dijo que él se aseguró de que ningún integrante de su familia nuclear, padre y hermanos, ocuparan algún puesto dentro de la administración pública. “No tengo hermano alcalde ni senador, ni diputado, tampoco tengo hijo alcalde mientras yo soy gobernador, lo vuelvo a decir, no tengo hijos, no tengo esposa, nepotismo de mi parte pues no hay”.Dijo que sus cuatro hermanos y una hermana, así como sus respectivas parejas, se desempeñan en la iniciativa privada, “mi hermano mayor, Xicotencatl, es neumólogo y mi cuñada trabaja de manera particular, mi hermano Tonatiuh, trabaja en la Orquesta Sinfónica de Xalapa desde hace muchos años, y su pareja está trabajando fuera del gobierno, ninguna de mis cuatro cuñadas y un cuñado trabajan en el gobierno”.Y mencionó que “si existiera algún caso más abajo ya le instruí a la Contralora, y ni siquiera se lo instruí, porque es su obligación, que ante una denuncie actúe, porque ustedes recordarán que cuando se empezó a hablar de ese tema aquí, se empezó investigar, esperamos que haga conforme a derecho a la ley, nadie por encima de la ley”.Ante la insistencia de los periodistas, García Jiménez dijo que “pensé que era ya muy sabido que mis apellidos no son Guerrero Pérez, son García Jiménez, y no hay ningún García ni Jiménez en el gobierno que sean mis familiares, y siempre a mis colaboradores les he dicho que evalúen la actividad del profesionalismo de las personas que están con nosotros, siempre evaluar en comparación con otros”.El ejecutivo estatal reiteró que él cumplió su compromiso de poner a personas preparadas al frente de las dependencias públicas, “en Salud a un doctor, en Económica aun licenciado en economía”.La ley de nepotismo vigente alcanza a parientes consanguíneos de hasta cuarto grado, y en parentesco por afinidad, esto es matrimonio, unión de hecho o convivencia, hasta de segundo grado.Este jueves, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el presunto caso del nepotismo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez quien tiene a su primo Eleazar Guerrero Pérez, actual subsecretario de Finanzas y Administración en Veracruz.Guerrero Pérez es esposo de la prima del mandatario estatal, Guerrero Pérez a su vez tiene a su hijo Eleazar Guerrero en la Secretaría de Seguridad Pública y a su hija, Nitzia Araceli Guerrero, en el DIF Estatal.