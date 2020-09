Gobernador es destituido en Panamá tras ser detenido con 79 paquetes de cocaína

Escuchar Nota

Panamá.- El gobernador de la comarca panameña de Guna Yala, Erick Iván Martelo Robinson, fue aprehendido la madrugada de este martes con un alijo de cocaína en un retén policial y el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, ordenó su inmediata destitución.



"He instruido a la ministra de Gobierno para proceder a la destitución inmediata del gobernador de Kuna Yala, en virtud de hecho delictivo inadmisible. Reitero mi compromiso de cero tolerancia con prácticas que violen la ética a la que está sujeto todo funcionario público", anunció el presidente Cortizo a través de su cuenta de Twitter.



En Panamá los gobernadores de las provincias y comarcas son representantes del Ejecutivo y son nombrados por el presidente de la República.



Poco después Cortizo anunció también por Twitter que designó como nuevo gobernador de la comarca "al licenciado Alexis Alvarado. Confiamos que su desempeño responderá a las expectativas que nuestro gobierno cifra en su capacidad y honestidad".



Martelo Robinson fue retenido en un retén policial en la vía Panamericana junto con otra persona, identificada como Rogelio Alba Peña, de 40 años, la madrugada de este martes, tras el decomiso de 79 paquetes de presunta droga dentro del vehículo en el que viajaban, informaron medios locales.



SE INVESTIGA VINCULACIÓN DEL DESTITUÍDO CON CARTELES DE COLOMBIA



El ministro de Seguridad, Juan Pino, dijo en una conferencia de prensa que la droga incautada es "cocaína", y que con el procedimiento realizado hay ahora "dos (supuestos traficantes) menos en las calles" de Panamá.



Al ser preguntado si el destituido gobernador pertenece a un cartel trasnacional de la droga el ministro Pino respondió: "bueno el Ministerio Público le hará las preguntas de rigor, se demostrará y en su momento se avisará. Pero paseando no anda".



Recordó que la droga que es interceptada por la zona Caribe de Panamá proviene del "golfo de Colombia".



Previamente la Policía Nacional dijo este martes en sus redes sociales que agentes de la "Dirección Nacional de Inteligencia Policial incautaron 79 paquetes con presunta droga dentro de un vehículo retenido en Las Garzas, Pacora".



El alijo fue detectado "bajo los asientos del vehículo que presenta alteraciones en su estructura. Hay dos panameños aprehendidos para investigación, por este hecho", añadió la Policía Nacional en un mensaje en Twitter en el que no se precisa la identidad de los involucrados.



El ministro Pino dijo que los 79 paquetes de cocaína eran transportados hacia la capital de Panamá para "envenenar" a sus habitantes.



El diario La Prensa informó de que tanto el gobernador como el otro detenido quedaron a órdenes de un juez de Garantías.



La misma fuente indicó de que el gobernador es hermano de Renilio Martelo Robinson, diputado suplente por el gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD).



Erick Iván Martelo Robinson fue juramentado como gobernador de Guna Yala, situada en el Caribe de Panamá y fronteriza con Colombia, el pasado 15 de julio por el entonces ministro de Gobierno Carlos Romero, de acuerdo con la información oficial.



El pasado 4 de septiembre la Policía Nacional detuvo a un sargento de la institución asignado como chófer de la gobernadora de Bocas del Toro, Estela Stepheson, con 73.000 dólares en efectivo en un auto oficial.



Las autoridades de Panamá decomisaron el año pasado 90,99 toneladas de drogas, la gran mayoría cocaína, cifra récord para este país, y detuvieron a 1.013 personas vinculadas con el narcotráfico, el 10 % de ellas extranjeros.



De acuerdo con cifras del Ministerio Público, el año pasado se decomisaron 77,96 toneladas de cocaína, 12,9 toneladas de marihuana, así como 120 kilos de crack y 10 kilos de éxtasis.



Panamá es utilizado por grupos trasnacionales del narcotráfico como puente para trasegar la droga que se produce en el sur del continente y tiene como principal destino Estados Unidos, el mayor consumidor de cocaína del mundo.