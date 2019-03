Gobernador pide ante AMLO aeropuerto en SLP

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se debe fomentar el turismo en la Huasteca potosina y dejó entrever la posibilidad de la construcción de un aeropuerto en Ciudad Valles para estimular la actividad comercial de la región, informó Milenio En el cierre de su gira por San Luis Potosí, dijo que habló con el gobernador de la entidad, Juan Manuel Carreras, para que se fomente el turismo y aseguró que invitará a empresarios para invertir en la Huasteca."Es importante buscar el desarrollo de la región fomentando el turismo ecológico, por las riquezas naturales y las zonas arqueológicas, y el gobernador me hizo un planteamiento de que por qué no pensar en un aeropuerto en Ciudad Valles.Vamos a hacer lo posible para que se fomente la actividad del turismo, es importante porque no sólo genera riqueza, distribuye riqueza, beneficia a mucha gente. Ya hicimos el compromiso con el gobernador para invitar a los empresario a que inviertan en la Huasteca". dijo.En Ciudad Valles, San Luis Potosí, López Obrador aseguró que a pesar de la riqueza natural de la Huasteca potosina, la gente vive en la pobreza.Destacó que a pesar de la riqueza natural y cultural, los habitantes de la zona deben migrar a ciudades fronterizas."La Huasteca es una región rica con pueblo pobre, por eso van a cambiar las cosas. Ese programa que se llamaba ProCampo se va a cambiar, se le va a entregar el apoyo directo a los productores y se va a incluir a en el programa a los cañeros", dijo en la entrega de los programas sociales.