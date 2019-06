Gobernador reconoce a 118 periodistas de Coahuila

El Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, encabezó la Ceremonia del Premio Estatal de Periodismo (PEP) 2019, en lo que fue el primer evento que se desarrolla en el recién inaugurado Centro de Convenciones de Torreón.En el acto, entregó 25 reconocimientos a los ganadores del premio, y 93 preseas por trayectoria periodística.El Mandatario coahuilense subrayó que el PEP es el reconocimiento que el Gobierno Estatal brinda a quienes a través de los años, con su esfuerzo y trabajo diario, honran a las mujeres y los hombres que lucharon por hacer de la libertad de expresión una prerrogativa fundamental de los mexicanos.Dijo que desde el inicio de su Administración ha aprendido a entender a los trabajadores de los medios, a respetarlos y admirarlos.“A quienes podemos llamar ‘la tropa’, son profesionales que se entregan día a día en su trabajo con esmero, pasión y dedicación”, expresó.“Estrenar este nuevo y flamante Centro de Convenciones para otorgar el premio y celebrar su trascendental labor, es una confesión explícita de que ustedes son esenciales en el proyecto del Gobierno”.El Gobernador dijo al público homenajeado que en su persona encontrarán alguien que busca diariamente ganarse ese espacio con trabajo, estrategia y con el derecho que tiene su Gobierno de ser difundido para que la población conozca los esfuerzos que se hacen desde su Administración.“Jamás buscaré la nota fácil, saben que he dado la cara a los problemas de Coahuila, y en mí siempre encuentran respuesta a lo que la opinión pública demanda”, dijo.Reconoció el valor que ha adquirido el periodismo como canal de denuncia social, como contrapeso de los abusos de autoridad y como factor imprescindible en el perfeccionamiento de la democracia.En su mensaje, brindó una calurosa felicitación a quien ha dedicado más de cinco décadas a servir, y hoy es parte del Diario de Coahuila, al maestro —hoy decano del periodismo— Roberto Alfredo Mendoza.Se mostró solidario con las familias de los periodistas que “se adelantaron en el camino” pero dejaron su legado, fruto de su trayectoria, para recordarlos siempre.Saludó a quienes conformaron el jurado y que revisaron, evaluaron y calificaron 885 trabajos en todas las categorías, pues su conocimiento y experiencia son fundamentales para que en el premio prevalezca la imparcialidad y objetividad.Enfatizó que quienes integran la fuerza mediática, están llamados a velar por la dignidad y las garantías que los coahuilenses merecen y se han ganado con mucho trabajo, valor y sacrificio al paso de los años.El titular del Poder Ejecutivo expresó que los valores que caracterizan a los profesionales de la información en la entidad son la ética, la pasión en la búsqueda de la verdad y el aliento a las mejores causas.Por lo anterior, sabe que habrá periodismo para siempre, porque son los mismos valores que necesitamos los coahuilenses para resistir, prevalecer y arribar al mejor de los destinos.En tanto que Fernando Simón Gutiérrez Pérez, Coordinador General de Comunicación e Imagen Institucional del Estado, pronunció que en la Administración del gobernador Miguel Riquelme ha quedado de manifiesto el respeto al trabajo de los profesionales de la comunicación y a la libertad de expresión.“Uno de los puntos de nuestra política de comunicación social consiste en tener un trato digno y respetuoso con los medios, porque para ustedes y nosotros lo más importante es el derecho de los ciudadanos a mantenerse bien informados sobre lo que realiza el Gobierno del Estado”, expresó.“Esta Administración escucha, entiende las inquietudes y propuestas de los ciudadanos; al tiempo que apoya las actividades que se llevan a cabo en el Grupo de Trabajo de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, para analizar los desafíos en este sentido”, dijo.El PEP pone de manifiesto que la libertad y el talento dan buenos resultados, siempre al servicio de los demás, comentó.La periodista Marcela Moreno Casas, Directora Editorial de Milenio Diario Laguna y quien recibió presea por 25 años de trayectoria, habló a nombre del gremio.Enfatizó que es el papel el que está perdiendo terreno ante las plataformas virtuales, no así el periodismo, que sigue luchando por entender que la agenda no la establece el que busca la nota, sino el lector, radio escucha, el cibernauta y el televidente.Las buenas historias deben ser relatadas desde las tripas, y no sólo a través del “copia y pega”. Deben ser olfateadas y perseguidas, recalcó.Una buena historia desde el género o la plataforma que sea, siempre será una buena historia, y más si sirve para incidir, para mejorar nuestro entorno.En la ceremonia estuvo el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, diputado Marcelo Torres Cofiño; el Presidente de la Mesa Directiva, diputado Jaime Bueno Zertuche, y el Alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante.El Presidente de la Cámara de Radio y Televisión, Juan Manuel Dávila Udave; el Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez; diputadas y diputados locales; alcaldesas y alcaldes y directivos de medios de las cinco regiones de la entidad.Los ganadores del Premio Estatal de Periodismo 2019, en la Categoría Prensa Escrita, son:+ NOTICIA:- Édgar Leonel González Torres (Vanguardia). Trabajo: Tercera Vía Monterrey.+ REPORTAJE- Rodolfo Pámanes Meza (El Diario de Coahuila). Trabajo: Caravana Migrante.+ ENTREVISTA- Saúl Sebastián Rodríguez de la Paz (El Siglo de Torreón-Siglo Nuevo). Trabajo: El Círculo Eónico De Kase O.+ COLUMNA- Vicente Alfonso Rodríguez Aguirre (El Siglo de Torreón-Siglo Nuevo). Trabajo: Cinco años sin Gabo.+ CARTÓN- Ubaldo Jaime Mercado Carbajal (Vanguardia). Trabajo: Problema resuelto.-CRÓNICA- Jesús Peña Sánchez (Semanario Vanguardia). Trabajo: Vidas extraviadas.EDITORIAL- Eduardo Rubén Cobos Villaseñor (Revista La Espina de La Laguna). Trabajo: Mitos en torno a la despenalización del aborto.+ ARTÍCULO- Silvia Elena Romero Adame (Revista Metrópoli). Trabajo: Ley General de Educación.+ARTÍCULO HISTÓRICO- Néstor Ángel González Ortiz (Zócalo Saltillo). Trabajo: Tras el retrato de Sor Juana.En la Categoría Radio:+ ENTREVISTA- Arturo Andrés Cruz Fuente (Radio Triunfadora de Coahuila - XHWQ 103.1 FM). Trabajo: Pepe Maiz, de los Niños Campeones de Williamsport a los Sultanes de Monterrey.+ NOTICIA- Eduardo Vargas Santos (Multimedios Radio). Trabajo: El último pase de lista.+ REPORTAJE- Dariela Macías Cervantes (Zócalo - Radio Recuerdo 96.7). Trabajo: Voluntarios Cruz Roja.En la Categoría Televisión:+ ENTREVISTA- María Estefany Solís Martínez (Televisa). Trabajo: Antonio Santos, El Ciclista Viajero.+ NOTICIA- Irene Esperanza Zapata Camacho (TV Azteca). Trabajo: FT Soldado por un día, Sedena cumple el sueño de niños con cáncer.+ REPORTAJE- Juan Andrés Martínez Flores (Televisa). Trabajo: Migrantes por Coahuila.+ MEJOR TOMA- José Jesús Casas Cázares (Multimedios Televisión). Trabajo: Milagro del Desfile.En la categoría Fotografía:+ FOTO NOTICIA- Gustavo Adolfo Rodríguez Martínez (Zócalo de Monclova). Trabajo: Reencuentra a su madre después de 55 años de no verse.+ FOTO NOTICIA DEPORTIVA- Ángel Omar Saucedo García (Vanguardia). Trabajo: En los cielos.+ FOTO PAISAJE- Vayron Joetam Alfonso Infante García (Milenio). Trabajo: Valle del Tunal.Categoría Especial Prensa+ DISEÑO DE PÁGINA- Antonio Edson García Sánchez (Vanguardia). Trabajo: Zapalinamé.+ PERIODISMO CULTURAL- Daniela Ramírez Cervantes (El Siglo de Torreón-Siglo Nuevo). Trabajo: Entrevista Aileen Aguilera Valdés.+ PERIODISMO EN BIODIVERSIDAD Y RIQUEZA NATURAL- Graciela Álvarez Rodríguez (Nomádica). Trabajo: Las libélulas, medidoras de la salud del ecosistema.+ PERIODISMO DE ESPECTÁCULOS- Bernardo Iván Hernández Benítez (El Siglo De Torreón - Siglo Nuevo). Trabajo: Historias de la vía corrupta.+ PERIODISMO DEPORTIVO- Gerardo Alejandro Arancivia Ortiz (Zócalo Saltillo). Trabajo: Fabricio Macías, el batazo de su vida.+ MEDIO DIGITAL, PORTAL Y/O BLOG- Luis Parra Quintero (Coahuila Hoy). Trabajo: El secreto para ser feliz....Además se hizo entrega de preseas a las y los periodistas por 25, 30, 35, 40, 45, 50 y 55 años de trayectoria, por Mérito al Periodismo Cultural, así como el reconocimiento Post Mortem.Los acreedores a la presea “Antonio Estrada Salazar”, por 25 años de trayectoria periodística, fueron:- Alejandro Pérez Cervantes- Claudia Edith Luévanos Ontiveros- Édgar Emmanuel Martínez Galindo- Emilio Gerardo Becerril López- Ernesto Cabral Saucedo- Fernando Díaz de León Berdeja- Francisco Javier López Álvarez- Gerardo Roberto Gallardo Bernal- Javier Canales Fernández- Jesús Alfonso Rangel Huerta- José Cruz González Delgado- Juan Alfredo Gómez Robles- Manuel Saúl Ortega Loera- Marcela Delgado González- Marcela Moreno Casas- Moisés Santiago Hernández- Néstor Ángel González Ortiz- Otoniel Medina Reyes- Raúl Chávez Alustiza- Raúl Rocha de Santiago- Raymundo Alejandro Muñoz Triana- Rogelio Gil López- Sergio Alejandro Rodríguez MartínezLos acreedores a la presea “Humberto Gaona Silva”, por 30 años en trayectoria periodística, fueron:- Ramiro Gómez Caldera- Agustín Pérez García- Arminda Oviedo Alemán- Carlos Eloy Hernández Castrejón- César García Sánchez- Elías Lara Soto- Gloria Micaela Jaramillo Coronado- Gustavo Adolfo Rodríguez Martínez- Héctor Enrique Sifuentes Herrera- Héctor Ricardo Becerra Novoa- Hilda Guadalupe Soria Anguiano- José Francisco García Rivera- Juan Antonio Moreno Martínez- Juan Bosco Tovar Grimaldo- Juan Francisco Rocha Martínez- Juan José Fraire Rangel- Juan Martin Infante de la Riva- Marco Antonio Medina Adriano- María Cecilia Torres Cervantes- Miguel Ángel Tovar Medina- Pedro Gaytán Vázquez- Ricardo Romero Mandujano- Roque Antonio Pérez Hernández- Sandra Máyela Hernández Flores- Sylvia Gabriela Barrera de la Cruz- Vicente Osvaldo Quiroz GarcíaLos acreedores a la presea “Efraín López Cázares”, por 35 años de trayectoria, son:- Alfredo García Valdez- Armando Galván Suárez- Benjamín Ruiz Rodríguez- Conrado Charles Medina- Esequiel Aguilera Rodríguez- Francisco García Aldape- Guillermo Eduardo Márquez Mitre- Horacio Cárdenas Zardoni- Javier Hernández González- Jesús Álvarez Hernández- Jorge Arturo Estrada García- José Isidro García Dávila- Juan Carlos Anguiano Martínez- Juan de Dios Ortiz Molleda- Juan Enrique Ramírez Velásquez- Juan José García García- Juan Noé Fernández Andrade- Norberto Rosember Carrizales Luna- Otoniel Ruiz Rodríguez- Salvador Adrián Heredia Hernández- Sergio Rubio Velásquez- Víctor Manuel Hernández Cárdenas- Yolanda Ríos Rodríguez