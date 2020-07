Gobernadores de 11 estados proponen plan económico emergente por Covid

Escuchar Nota

"No solamente hay condiciones, es indispensable que convoquemos a una nueva convención hacendaria porque el principal problema del crecimiento de la pobreza y las desigualdades en México es por una injusta distribución de la hacienda pública.



"No es posible que haya entidades que tienen en promedio una asignación per cápita de casi 11 mil pesos, mientras que en otras no llega ni a cinco mil, y luego la discrecionalidad", dijo.

"Era Presidente de la República José López Portillo (cuando se creó la Ley de Coordinación Fiscal), esa época en la que se fragua este acuerdo nos tiene atados hasta ahora a los gobernadores, en donde de cada peso que recauda la Federación a través del monopolio que establecieron, se queda el Gobierno Central con el 80 por ciento de la hacienda pública, y a estados y municipios nos reparte el 20 por ciento", refirió.



Este este miércoles se reunieron en Durango los gobernadores de 11 estados de la República para tratar el tema de la pandemia por covid-19 .Presentaron un programa económico emergente para reactivar la economía.En la reunión se encontraban, José Rosas Aispuro Torres, de Durango, Martín Orozco Sandoval de Aguascalientes, Miguel Ángel Riquelme Solís de Coahuila, José Ignacio Peralta Sánchez de Colima, Javier Corral Jurado de Chihuahua, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo de Guanajuato, Enrique Alfaro Ramírez de Jalisco, Silvano Aureoles Conejo de Michoacán, Jaime Heliodóro Rodríguez Calderón de Nuevo León, Francisco Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, Juan Manuel Carreras López de San Luis Potosí.José Rosas Aispuro, dijo que la reunión tiene como fin el darle curso y recuperar la economía luego de la pandemia por covid-19. Habló además de que se debe de construir un nuevo federalismo para atender las demandas de la ciudadanía.La propuesta es contar con un padrón de médicos y personal de enfermería para reemplazarlo por el cansancio con el que ya cuenta. Además de lanzar una convocatoria para tener la oportunidad de contar con personal suficiente para las labores ordinarias sino también para los pacientes covid-19.y que sirve para la atracción de capitales del mundo. Sería un organismo en coordinación con la Secretaría de Economía y de Relaciones Exteriores para que los estados del norte y centro del país cuenten con capitales.Hizo la invitación al presidente Andrés Manuel López Obrador, para conocer la mecánica de afectación de la pandemia y cómo se puede revertir.y los gobernadores de este frente consideran que no se pueda en el corto plazo.Silvano Aureoles sostuvo que el personal médico de los diferentes estados no ha descansado y se intercambian experiencias para conocer lo que se puede aplicar en otros estados, por el abandono del Gobierno Federal.Además porque no se sujetan a los postulados de Gobierno Federal y es por eso que han capoteado la pandemia, por no hacer caso a la presidencia de la República.Es indispensable que se llame a una convención hacendaria por la injusta distribución de los recursos. La ley fiscal no cuenta con sustento legal desde hace 45 años y donde el Gobierno federal se queda con el 80 por ciento de los recursos., ayuda a tener mecanismos de ayuda y es parte de lo que comparte en las reuniones de los gobernadores.Ante la crisis financiera que enfrentan por atender la pandemia del covid-19, el bloque de gobernadores de la zona noreste, occidente y centro del país consideraron que es indispensable que el gobierno federal convoque a una nueva convención nacional hacendaria para una mejor repartición de recursos.En rueda de prensa ofrecida después de la reunión semanal con sede en Durango, el mandatario de Michoacán, Silvano Aureoles, sostuvo que existen las condiciones necesarias para que el Ejecutivo Federal convoque a esta convención en la cual haya mejores condiciones para las entidades federativas.Criticó que actualmente existe una Ley de Coordinación Fiscal "hecha sobre las rodillas" y "totalmente endeble"., alegó que son los estados los que "sostienen" al gobierno federal a través de las contribuciones que realizan año con año.Por ello, secundó a su homólogo de Michoacán para que a la brevedad se convoque a esta convención nacional hacendaria y concreten cambios en la distribución de los recursos."Hay que recordar que quien sostiene al gobierno central son los estados, somos nosotros los que recaudamos, somos los que estamos generando la riqueza, los empleos y el desarrollo, los estados aquí presentes recaudamos una cantidad muy importante que hoy en día la Federación está ejerciendo y por supuesto que no hay equidad en la repartición de estos recursos.Con información de Milenio