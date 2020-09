Gobernadores de la Alianza Federalista analizan este lunes salida de Conago

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los diez gobernadores que integran la Alianza Federalista definirán este lunes su futuro dentro de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), como protesta ante el rechazo del gobierno federal frente a sus demandas de un nuevo pacto fiscal y medidas específicas para la reactivación económica durante la pandemia del covid-19.



En el encuentro que sostendrán los integrantes de la Alianza Federalista por México en Chihuahua, los mandatarios de oposición analizarán la agenda de sus estados y su postura, luego de que no lograron acuerdos concretos sobre las modificaciones al pacto fiscal durante la última reunión de la Conago encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en San Luis Potosí.



La estrategia frente a la pandemia del covid-19 y sus impactos económicos, la polémica sobre las inversiones en energías verdes, y el reparto de los recursos a las entidades han sido los temas que han ahondado las diferencias entre los gobernadores de Coahuila (PRI), Tamaulipas (PAN), Nuevo León (Independiente), Durango (PAN), Jalisco (Movimiento Ciudadano), Chihuahua (PAN), Colima (PRI), Aguascalientes (PAN), Michoacán (PRD) y San Luis Potosí (PRI).



Los gobernadores revisarán este lunes, el Convenio de Coordinación Fiscal y los criterios de la distribución del 20 por ciento que actualmente otorga el gobierno de México de la recaudación federal participable a las entidades federativas, así como propuestas muy específicas para el cierre del año fiscal 2020.



El 19 de agosto, durante la reunión de la 59 reunión plenaria de la Conago, se acordó iniciar los preparativos para una Convención Nacional Hacendaria, además de que el gobierno federal se comprometió a entregar las participaciones federales completas y de manera puntual, así como recursos ilimitados para la salud.



Los acuerdos no dejaron satisfechos a los gobernadores de oposición que se reúnen para analizar su permanencia en este foro de gobernadores, constituido en 2002.



Además, revisarán su agenda sobre la posibilidad de crear una agencia de promoción económica de sus estados a nivel internacional, ante la desaparición de Pro-México, pues en un encuentro previo habían planteado intensificar la relación comercial con países asiáticos y europeos, en beneficio de las entidades que conforman la Alianza Federalista.



​Los gobernadores de oposición se propusieron elaborar un padrón de disponibilidad de doctores y enfermeras, así como ir a las escuelas y facultades de medicina, para conocer sus padrones de egresados y lanzar una convocatoria en común para contar con el personal suficiente para atender la demanda de servicios de salud y de manera particular, el tema de covid-19.



Además, fortalecer los 32 sistemas de salud para garantizar acceso efectivo del derecho a la salud de toda la población del país. Para ello se tiene previsto que los secretarios de Gobierno, Desarrollo Económico y Salud de las entidades tengan una mesa paralela para revisar avances y nuevas propuestas.



De acuerdo con la agenda de la reunión de la Alianza Federalista, acudirán los gobernadores de Durango, José Rosas Aispuro; de Jalisco, Enrique Alfaro; de Michoacán, Silvano Aureoles; de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.



Además, José Ignacio Peralta, de Colima; Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila; Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León, y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato. No acudirán al encuentro el mandatario de Aguascalientes, Martín Orozco y el mandatario de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, actual presidente de la Conago.



​Con información de Milenio