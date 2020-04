Gobernadores de Tabasco y Chihuahua discuten en Twitter por “desigualdades”

Escuchar Nota

Así no gobernadores, promuevan la unidad, no la división. Coincidimos señor Presidente @lopezobrador_ con su proyecto de desarrollo. Con justicia, igualdad y dignidad, somos un solo México .@JaimeRdzNL @fgcabezadevaca @AispuroDurango @Silvano_A @mrikelme — Rutilio Escandón (@RutilioEscandon) April 25, 2020

Los últimos 40 años el Sureste financió el desarrollo del norte; Tabasco y 6 estados más aportaron el 54% de esos recursos y no hubo reciprocidad. Hoy el Presidente @lopezobrador_ invierte en el Sureste (Dos Bocas, Tren maya, infraestructura) por un México con menos desigualdades — Adán Augusto López H (@adan_augusto) April 26, 2020

Querido amigo y respetado colega: ni se trata de dejar de ser Nacion, ni tampoco una disputa entre Estados; al Norte no lo ha financiado Nunca, ni el Centro ni el Sur!. De hecho, Chihuahua financió al Gobierno del Pte. Juarez, durante 2 años, 2 meses y 2 días!. https://t.co/womoYuoTHs — Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) April 26, 2020

Javier @Javier_Corral ese gobierno “Centralista” privilegió durante 40 años las inversiones en infraestructura física, educación, ciencia y tecnología y telecomunicaciones entre otras, en las regiones Centro y Norte del país, relegando a los seis estados del sureste. — Adán Augusto López H (@adan_augusto) April 26, 2020

respectivamente,esta última región olvidada según el tabasqueño en los últimos 40 años.quien a través de esta red social cuestionó la actitud asumida por sus homólogos de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Michoacán, quienes este sábado sostuvieron una reunión estratégica con empresarios del Noroeste.“Así no gobernadores, promuevan la unidad, no la división. Coincidimos señor Presidente @lopezobrador_ con su proyecto de desarrollo. Con justicia, igualdad y dignidad, somos un solo México. @JaimeRdzNL @fgcabezadevaca @AispuroDurango @Silvano_A @mrikelme”, tuiteo.Se sumó el mandatario tabasqueño, quien aseguró que el Sureste ha estado abandonado y solo ha servido para mantener al Norte del país: “Los últimos 40 años el Sureste financió el desarrollo del norte; Tabasco y 6 estados más aportaron el 54% de esos recursos y no hubo reciprocidad. Hoy el Presidente @lopezobrador_ invierte en el Sureste (Dos Bocas, Tren maya, infraestructura) por un México con menos desigualdades”, apuntó.Vino la respuesta de Javier Corral: “Querido amigo y respetado colega: ni se trata de dejar de ser Nacion, ni tampoco una disputa entre Estados; al Norte no lo ha financiado Nunca, ni el Centro ni el Sur!. De hecho, Chihuahua financió al Gobierno del Pte. Juarez, durante 2 años, 2 meses y 2 días!(sic)”.A este vieron 5 tuits más de López Hernández, y en uno de ellos señaló: “Javier @Javier_Corral ese gobierno “Centralista” privilegió durante 40 años las inversiones en infraestructura física, educación, ciencia y tecnología y telecomunicaciones entre otras, en las regiones Centro y Norte del país, relegando a los seis estados del sureste”En un último mensaje, López Hernández llamó a sus homólogos a privilegiar la salud de los mexicanos. “Ya escampará, ahora hay que concentrarse en la salud de los mexicanos sin exclusiones. Recuerda “uno solo puede ser vencido, pero dos presentan resistencia. El cordón de tres hilos no se rompe fácilmente. Unidad ante la adversidad, ¡TODOS SOMOS MEXICO!”.