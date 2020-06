Gobernadores establecerán su propio semáforo para el regreso a clases

Escuchar Nota

En #MTY, llevamos a cabo la Reunión Interestatal #COVID19, donde abordamos los retos de la nueva realidad que enfrentan nuestras entidades y municipios. Acordamos redoblar esfuerzos con los alcaldes para evitar riesgos de contagio y seguir protegiendo la salud de la población. pic.twitter.com/rfjMWI4YsQ — Miguel Riquelme (@mrikelme) June 19, 2020

, en el que incluyeron ahora la presencia y testimonios de varios alcaldes que se han destacado por su esfuerzo en la lucha contra la pandemia, empresarios que hablaron sobre la reactivación económica y enfermos recuperados de coronavirus., fue la sede de esta reunión en la que vía zoom, participaron algunos empresarios como Carlos Braña Muñoz ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Canacintra, Delegación Torreón y otros de diversos renglones productivos.y ya se recuperaron, destacaron los apoyos recibidos del gobierno de Coahuila en su proceso de recuperación, precisamente por las medidas sanitarias implementadas y la infraestructura hospitalaria creada por el gobernador para hacerle frente a la contingencia.Carlos Braña, además de que hizo referencia a la preocupación que tienen de que se logre una reactivación económica en lo que resta del año, acusó la falta de apoyo del gobierno federal., logró la formación de Sub Comités Regionales de Salud que permitieron una coordinación permanente y el monitoreo de los contagios para la toma de decisiones pertinentes y lo que ha sido fundamental en los avances que registra Coahuilaen Reactivación Económica.Entre algunos de los acuerdos relevantes fue el relacionado con que en los Estados que representan, van a crear su propio semáforo para el regreso a clases y dado que no quieren enfrentar ningún riesgo para la población.También determinaron que continuarán con sus respectivas estrategias de reapertura global de la economía en función de sus propios indicadores de contagios.fueron además de Jaime Rodríguez, Miguel Angel Riquelme Solís de Coahuila;, Jaime García Cabeza de Vaca de Tamaulipas; José Rosas Aispuro de Durango; Silvano Aureoles de Michoacán; Enrique Alfaro Ramírez de Jalisco; Ignacio Peralta de Colima y Shinue Rodríguez Vallejo.