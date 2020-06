Gobernadores llaman a AMLO a dialogar por Covid

Escuchar Nota

“Por lo tanto los estados seguimos regulándonos por semáforos locales en la estrategia que hemos denominado Nueva Convivencia Social, somos un grupo de gobernadores electos democráticamente que nos resistimos a las políticas federales impuestas, porque consideramos que no atienden con recursos y solidaridad el fondo de la crisis de salud y económica que enfrenta toda la población de nuestros estados”, expresó.



“También es urgente que ante las imprecisiones del actual vocero de Salud, (Hugo López Gatell) sea el Consejo de Salubridad General quien defina los lineamientos federales para la reapertura económica y social, insistimos que esta coordinación de los estados es a favor de más de 35 millones de mexicanas y mexicanos”, señalaron.



“Como autoridades constitucionales, los gobernadores nunca vamos a renunciar a nuestra obligación y al interés legítimo de

proteger a la población. No vamos a permitir que nuestra gente se muera, sin haber hecho todo lo que esté a nuestro alcance para evitarlo”, destacaron.

Hoy celebramos la Reunión Interestatal #COVID19 desde #Tequila, Jalisco; dimos seguimiento a las acciones conjuntas de vigilancia epidemiológica en el marco de la reactivación económica gradual, resaltando la importancia de unir esfuerzos en el desarrollo de energías renovables. pic.twitter.com/P6yOhtLSvo — Miguel Riquelme (@mrikelme) June 5, 2020

“Vengo en representación de la región Bajío-Centro-Occidente que se conforma por cinco estados, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí y Guanajuato que tiene el objetivo muy claro de convertirse en una región competitiva en América Latina en materia de Desarrollo económico, sin embargo, la pandemia nos obliga a plantear el tema de la reactivación”, señaló el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez.



, firmaron este viernes una carta que enviarán al presidente Andrés Manuel López Obrador para exigir un diálogo con los estados, al insistir en que han enfrentado solos la crisis derivada de la pandemia., dio lectura a un manifiesto en donde coinciden en que las pocas reuniones virtuales que se han sostenido con funcionarios federales no han sido útiles, debido a que, señalan, no están autorizados para tomar decisiones y sólo han servido para anunciar lineamientos unilaterales y decisiones ya tomadas.Destacó que las decisiones federales confundieron a la población con la falsa creencia de que este 1 de junio se podían retomar actividades, lo cual modificó negativamente la movilidad en las entidades.Por ello, consideraron urgente un diálogo directo con el Presidente de la República para unificar criterios en los estados y definir prioridades que les permitan salvar vidas por contagios por coronavirus y otras enfermedades que también están presentes., dio lectura al pronunciamiento de los mandatarios sobre la decisión de la Secretaría de Energía contra las energías renovables, misma que impugnarán mediante una controversia constitucional que firmará cada entidad la próxima semana para darle cause legal., expresó.Señalaron que en la actual administración federal han padecido drásticas reducciones en presupuestos y programas dentro del sector ambiental, por ejemplo, en el combate de incendios, cuya responsabilidad se ha trasladado a las entidades federativas.Esta acción se suma a la estrategia legal sobre la Ley de Coordinación Fiscal que sigue su curso, y cuyas inquietudes han sido notificadas por algunos gobernadores directamente con la Secretaría de Hacienda.Dieron a conocer que la próxima semana, los estados de la región Centro-Bajío-Occidente iniciarán reuniones para acordar una agenda común que se sumarán a los trabajos del bloque que integran Mandatarios del Noreste-Pacífico., así mismo señalaron que cada entidad tendrá su propio semáforo en base a sus circunstancias.Como tercer punto, manifestaron el entendimiento de estar en una etapa de aceleración de contagio por lo que actuarán de manera cautelosa, es así que continuarán con la estrategia de reapertura gradual de la economía.mediante lo cual se tiene que aprender convivir con el riesgo, otro acuerdo fue reforzar el modelo de aplicación de pruebas y se conformará una mesa jurídica para la redacción del marco legal de la nueva realidad.Con información de Milenio