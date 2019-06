Gobernadores no decidirán elección: PRI

Los gobernadores no decidirán la elección interna del PRI aseguró el exsecretario general del partido y exsecretario de Acción Política, Rubén Moreira.“Los que lo dicen no conocen al partido. El doctor Narro lo dijo, pero él no conoció nunca al PRI de la militancia. (El PRI ya) no aguanta una decisión cupular y que no sea sometida a la decisión de la militancia del partido”, señaló Moreira en entrevista con Excélsior.El también exgobernador de Coahuila rechazó que detrás de Alejandro Moreno Cárdenas esté la mano del Presidente de la República o que sea el factor de división del PRI; aclaró que la insistencia de ir a una elección abierta se originó en el entendimiento de que el partido necesita con urgencia que su base militante se exprese ampliamente.“Alejandro Moreno Cárdenas es quien está pidiendo la elección abierta porque eso fue lo que acordó el Consejo Político. Despuesito de la derrota fuimos al Consejo Político y pedimos elección abierta y un mes después, cuando íbamos a ver si la realizábamos nosotros o el INE, dijimos elección abierta. Y hace una semana volvimos a decir elección abierta. El partido no aguanta una decisión ni cupular o que no sea sometida a la militancia del partido”, advierte.Rubén Moreira es parte de los priistas que apoyan a Moreno Cárdenas porque, además, su esposa, Carolina Viggiano, es la compañera de fórmula del exgobernador de Campeche. Ella busca ser la secretaría general del PRI.Interrogado sobre los señalamientos de Narro Robles al momento de renunciar al partido, en torno a que 11 de los 12 gobernadores emanados del PRI ya decidieron apoyar a Moreno Cárdenas y hacerlo ganar, Moreira dijo que hasta el momento ningún gobernador se ha expresado en apoyo a ningún candidato.“Públicamente, que eso es lo que cuenta, los gobernadores nunca se pronunciaron por nadie. El que dijo eso fue el doctor Narro, pero de los gobernadores nadie lo ha dicho.“A mí me ha tocado ver en el partido muchas ocasiones donde la militancia dice una cosa y algún reconocido priista dice otra. Los que van a decidir son los militantes y un militante es el que vive el partido. No es el que está anotado, es el que va y viene, el que nos apoyó en los comicios más difíciles de nuestra historia. Ese es el militante”, precisó.Incluso añadió que “no hay ninguna autoridad, de ningún tipo, que ahorita pueda impedir una elección abierta”.El PRI validó sólo tres de las siete fórmulas que se inscribieron para competir por la presidencia nacional y la secretaría general y otorgó un plazo de 48 horas a quienes no cumplieron cabalmente con los requisitos, para corregir, entre ellos el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.De esta forma, el PRI tiene hasta el momento tres fórmulas que cumplieron con todos los requisitos. Ivonne Ortega y José Encarnación Alfaro; Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano, así como Lorena Piñón Rivera y Daniel Santos Flores.En tanto, las fórmulas que tendrán un plazo extra para subsanar la documentación que les faltó, son las de Margarita Santos Mendoza y Aureliano Juárez González; Benjamín Antonio Russek de Garay y Linda Amanda Obregón Bravo; Ulises Ernesto Ruiz Ortiz y Coral Valencia Bustos, así como Juan Antonio Santana y Ramiro Díaz Hernández.Mañana se emitirán los dictámenes definitivos de Procedencia y, en su caso, de No Procedencia.Ayer, las fórmulas de Ivonne Ortega y Alejandro Moreno Cárdenas utilizaron sus cuentas en redes sociales para hablar de sus compromisos con la militancia del partido.