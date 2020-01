Gobierno alista nuevo intento de registrar chips de celulares

“De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2010 los secuestros aumentaron más de 8 por ciento con respecto a 2009.



Un dato adicional: antes de la implementación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), se registraban cerca de 4 mil 400 llamadas de extorsión al día. En 2010, la cifra se incrementó en más de 40 por ciento al alcanzar las 6 mil 400 diarias”.

Milenio

Laelabora una iniciativa paraa fin de combatir delitos como la extorsión.Pese a que en México ya, autoridades elaboran una ley para sumarse a los 150 países donde es obligatorio el registro de teléfonos de prepago bajo el argumento de que la medida ayuda a combatir al crimen organizado.En materia de telefonía celular, el mundo se divide en dos: los países que obligan a los usuarios a registrar su tarjeta SIM y los que permiten comprarla para usarla de manera anónima.Hasta ahora, la balanza se inclina hacia la obligatoriedad, ya que hasta el año pasado,con los nombres de los usuarios de estos chips.El argumento más repetido para la aprobación de esta norma es que el registro contribuye a la, y así fue como pasó primero en tres países, en 2003: Brasil. Alemania y Suiza. Luego, en 2013 se sumaron 80 países y actualmente son 150., porque no se tuvo control de la base de datos, la cual se vendía hasta en 500 pesos en el mercado negro.Ahora el gobierno trata de nuevo con una iniciativa de ley que actualmente elabora la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y que se suma a la tendencia que se ve sobre todo en países de Europa y África.Sin embargo, en Estados Unidos hay una propuesta de obligatoriedad en el Senado que fue rechazada en 2010, pues se consideró queReino Unido, uno de los pocos países europeos que no tienen, consideró hacerlo en 2005, tras los. No obstante un comité de seguridad concluyó que este registro no tendría ningún beneficio significativo para la prevención e investigación de delitos, incluido el terrorismo.Un informe presentado por el Senado de la República el 15 de marzo de 2011 enumeró:Finalmente, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó destruir la base en la que había información de 98 millones 455 mil 246 usuarios.