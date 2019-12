Gobierno británico filtró dirección de Elton John y otros famosos

New Year Honours list 2020: Anyone affected by the accidental release of personal information should contact .(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo)



"Pedimos disculpas a todos los afectados y estamos investigando cómo ha podido suceder esto. Hemos informado el asunto a la Oficina del Comisionado de Información y estamos contactando a todos los afectados directamente", ha tuiteado la Oficina del Gabinete.



El gobierno británico ha. La lista de Honores de Año Nuevo 2020, con la que Gran Bretaña reconoce a celebrities comoo el jugador de cricket, se publicó el viernes por la noche.La versión inicial publicada on line contenía las direcciones personales de más de mil destinatarios, incluido el cantante, y se mantuvo visible durante aproximadamente una hora, según laLa Oficina del Gabinete ha alegado que las direcciones habían sido publicadas por error y retiradas del sitio web "lo antes posible"., quien fue nombrado caballero en 1998, se convierte en miembro de lapor su carrera en la música.La cantante y actriz australiana de origen británico, de 71 años, saltó a la fama por el musical de 1978 Grease, en el que cantaba el dueto You're the One that I Want con John Travolta que se convirtió en uno de los singles más vendidos., de 54 años, ha dirigido las películas de James BondSkyfall y Spectre, mientras que, de 50 años, ganó el Oscar 2014 a la mejor película por su película 12 años de esclavitud., de 75 años, fue bateador y capitán del equipo de las Indias Occidentales entre 1974 y 1985 en un momento en que el equipo alcanzó el máximo de sus poderes.Losse han otorgado desde el reinado de la Reina Victoria en el siglo XIX y tienen como objetivo reconocer no solo a las figuras conocidas sino a quienesdurante muchos años.La lista de honores se publica dos veces al año: en el cumpleaños de la reina en junio y al final de cada año.