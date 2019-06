Gobierno catalán pide disculpas a México por la Conquista

El consejero de Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña, Alfred Bosch, ha pedido disculpas este miércoles a los pueblos indígenas mexicanos por los agravios cometidos por los españoles durante la llamada Conquista del territorio que hoy corresponde a México.Durante una visita al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en Ciudad de México, Bosch expresó su apoyo a los pueblos originarios y prometió que trabajará desde su posición para recuperar "toda la dignidad que nunca tendría que haberse perdido"."La Conquista y la colonización introdujeron una discriminación y una marginación", afirmó el representante de la región española.Por su parte, Saúl Vicente Vázquez, director de asuntos internacionales del INPI, tras mostrarse honrado por las disculpas, manifestó "en representación del Gobierno mexicano" su apoyo a la "lucha por la autodeterminación". "En los momentos actuales es de suma importancia reflexionar sobre estos temas", aseguró Vázquez, refiriéndose en concreto a "la realidad del pueblo de Cataluña".No es la primera vez que Alfred Bosch se pronuncia sobre la Conquista española. A principios del pasado mes de abril condenó los abusos contra los pueblos originarios de América, en alusión a la petición de perdón que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había demandado al rey Felipe VI de España y al papa Francisco pocos días antes.En su discurso, Bosch deploró la "la muerte de millones de personas y la desaparición de culturas enteras".Hugo Vilar Ortíz, coordinador general de derechos indígenas del INPI, expresó este mismo miércoles que sería deseable una actitud similar a la de las autoridades catalanas por parte del Estado español. "Sería muy significativo que el reino de España, el Estado español, ofreciera esta disculpa a los pueblos [indígenas]", precisó Vilar Ortíz, señalando que "hasta hoy" se sienten en México los "efectos" de la Conquista. "No solo fue un aniquilamiento físico, sino que tiene las secuelas en la cultura y en la identidad", concluyó.En el pasado mes de marzo , el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, generó una considerable polémica en España cuando se reveló una carta que había enviado al rey de España y al papa Francisco exigiéndoles disculpas por los agravios cometidos contra los indígenas entre 1519 y 1521. "Hubo matanzas, imposiciones, la llamada Conquista se hizo con la espada y con la cruz", dijo entonces el mandatario mexicano, al explicar sus motivaciones para enviar la misiva.Tanto el Gobierno de España como los líderes de distintos partidos políticos del país ibérico rechazaron la pretensión del Ejecutivo mexicano. El presidente español Pedro Sánchez opinó que López Obrador había incumplido "las formas" al hacer pública la carta con sus peticiones.Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de España en funciones, Josep Borrell, ha criticado al consejero de Cataluña. "No tiene sentido del ridículo", dijo este jueves el político en relación a Bosch, al ser preguntado al respecto por un grupo de periodistas."¡Pero qué amable, el señor Bosch!", ironizó Borrell, que expresó a continuación su convencimiento de que México no daría "la más mínima importancia" al gesto de la Generalitat catalana.