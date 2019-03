Gobierno de AMLO analiza nuevo recorte en Secretarías

Los recortes en el Gobierno federal continuarán, aseguró Alfonso Romo, Jefe de la oficina de la Presidencia, durante su presentación en la 102 Asamblea general de socios del American Chamber México (AmCham)."Si algo créanle al Presidente, y por favor léanlo, porque lo que dice lo hace y lo dice de broma, pero es en serio 'vamos a pasar de una austeridad republicana a una pobreza franciscana'. No duden, la semana pasada y las últimas dos semanas nos ha pedido más recortes."El problema de recortar tanto es que yo veo a las Secretarías agobiadas, por eso las defiendo, que les quitaron una gran parte del presupuesto y de la gente. Tenemos una inercia que no podemos contar, que no queremos paralizar, pero de que hay una determinación a no incurrir en un déficit fiscal, no tengan duda. Primero va a hacer otras cosas que no cumplir ese mandato, para bien o para mal, y a ver cómo nosotros corregimos", detalló en su participación.Romo detalló que los recortes serían en todas las Secretarías, por lo que se les solicitó un plan B para hacer frente a la situación."Nos pidieron que tuviésemos un plan B en caso necesario de hacer recortes. No nos dijeron cuántos, porque queremos ser muy responsables fiscalmente.Asimismo, durante su presentación y ante cuestionamientos sobre las consultas públicas, como en la que se decidió la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, el Jefe de la oficina presidencial acotó que las futuras serán reguladas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Cámara de diputados."No hay duda que de todo se aprende. El Presidente cree en la democracia participativa (...) lo que va a pasar es que se van a regular por el INE y por la Cámara de diputados para que tengan esa certeza. Se van a consultar temas muy sensibles hacia adelante, más que revisar los pasados para que no haya este tipo de dudas", puntualizó.Asimismo, el funcionario reiteró que si la iniciativa privada invierte en el sector petrolero se reabrirían las rondas petroleras."Si me cumplen lo que ustedes acaban de decir, considero adelantar y abrir otra vez las rondas petroleras. Lo que México necesita es producir petróleo", afirmó.