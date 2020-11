Gobierno de AMLO gasta 467 mdp en una planta ‘chatarra’ en Veracruz

Escuchar Nota

planteados debido a que en la Cuarta Transformación no definió qué ocurriría con la planta.esta planta representa operaciones con recursos de procedencia ilícita en sobornos por 3.4 millones de dólares de parte de Altos Hornos de México (AHMSA) para promover la compra de la planta chatarra de Agronitrogenados.. Como seguimiento a este caso la FGR tiene una carpeta de investigación contra Alonso Ancira Elizondo, presidente de AHMSA, quien está bajo proceso en España.En la revisión,En su conferencia de prensa del 22 de septiembre, el presidente de México aseguró que la compra de esa planta representó un quebranto por mil millones de dólares, "o sea, lo que costaba realmente la planta más el sobreprecio, más lo que destinaron para repararla.sería una irresponsabilidad. Entonces, optamos por echarla a andar y ahí se está ya produciendo; tenemos problemas, porque no tenemos gas que se requiere para la elaboración del fertilizante, pero bueno, ahí vamos enfrentando todo esto", añadió.Según la ASF, en el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, “Tampoco se concluyó con la evaluación estructural puesto queFallas en la gestiónDurante esta administración, la ASF señaló que “los contratos formalizados no cuentan con un número de identificación para un mejor control, con lo que se garantice que no existen duplicidades en los pagos”.en un contrato de 2014.pero no se justificó que los materiales que fueron vendidos no pudieran reutilizarse para echar a andar la planta.