Gobierno de AMLO nunca invitará a Trump al país: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseveró que este gobierno no invitará al mandatario norteamericano, Donald Trump, a nuestro país, pues están defendiendo los intereses de México.Fue en una entrevista publicada por el diario El País , en donde el canciller informó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no invitará a Trump al país:“El gobierno de Peña Nieto lo invitó en campaña, nosotros no hemos hecho eso ni lo haremos nunca. Nosotros estamos defendiendo los intereses de México de la manera que mejor creemos”, indicó.Además, el canciller puntualizó que el omitir cada tuit de Trump no es callar, “es no seguir la misma estrategia que te quiere imponer el presidente de Estados Unidos”.De igual manera, reconoció que la relación entre México y Estados Unidos es difícil por el discurso y las prioridades del gobierno republicano.“¿El presidente López Obrador dijo en campaña que cada tuit de Trump recibiría una respuesta. ¿Por qué ahora hay esa tibieza que, por otra parte, tanto se criticó al Gobierno de Peña Nieto?”, le preguntó El País.A lo que el canciller respondió:"El Gobierno de Peña Nieto lo invitó en campaña, nosotros no hemos hecho eso ni lo haremos nunca. Es una diferencia abismal. Nosotros estamos defendiendo los intereses de México de la manera que mejor creemos”.Cabe mencionar que en la misma entrevista, el canciller mexicano defendió la decisión del presidente de enviar una España, en la cual exigía disculpas por la Conquista y dijo que a escribió el mandatario, además de que la relación con la nación ibérica es muy grande.La entrevista completa se puede consultar en este enlace: “La relación con España es más grande que la carta al Rey”