Gobierno de AMLO proveería internet; se usaría red de CFE

El presidente Andrés Manuel López Obrador, adelantó que el gobierno federal está analizando la creación de un organismo del Estado para garantizar la comunicación a través de internet en todo el país, por lo que someterán a licitación este proyecto y, en caso de declararse desierto, será el gobierno federal quien lo lleve a cabo.“Fue la Comisión Federal de Electricidad la que electrificó el país; por eso el 95 por ciento del territorio está electrificado. Es algo parecido a lo que tenemos que hacer para que haya internet en todo el país. Les hablaba yo de la opción de la concesión, pero si no les importa, si se declara desierta la convocatoria, entonces no descartamos la creación de un organismo del Estado mexicano para garantizar la comunicación, porque si logramos comunicar a todo al país con Internet va a ser un avance importantísimo, toda una revolución”, apuntó.López Obrador agregó que actualmente se disponen de 50 mil kilómetros de fibra óptica y el gobierno, en contraprestación por dar la concesión de la línea de la CFE, solicitará al concesionario que se haga cargo del mantenimiento de la red y que adicionalmente garantice internet gratuito en plazas públicas, en escuelas, en hospitales y en centros integradores de servicios.“Damos la concesión para que se use esa red de comunicación de larga distancia y que el que obtenga la concesión pueda instalar lo que llaman ‘la última milla’ para llegar a los domicilios y que pueda cobrar por el servicio a particulares”, detalló.En este sentido, comentó que México está desgraciadamente muy atrasado por no contar con conectividad suficiente, ya que a pesar de que han hecho reformas, predomina el lucro sobre el servicio social, sobre la comunicación, entonces, continuó, las empresas se concentran en las ciudades y por eso en el 75 por ciento del territorio no hay comunicación, no hay conectividad.