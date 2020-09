Gobierno de CDMX sí participará en construcción Tren Interurbano

Escuchar Nota

El gobierno de la Ciudad de México sí tendrá participación en la construcción del Tren Interurbano informó la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum."El año pasado nosotros habíamos acordado con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que ellos harían completamente la obra; ahora nuevamente nos pidieron el apoyo, entonces ya el Gobierno de la Ciudad se va a hacer cargo de una parte importante del tramo tres que tiene que ver con la estación de Santa Fe, que está muy cerca del Centro Comercial de Santa Fe y el tramo de construcción que va hacia esa Línea. Después viene otra parte que viene de Santa Fe hacia el Metro Observatorio, que también la haríamos nosotros”, dijo la mandataria capitalina.En conferencia de prensa detalló que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizará un puente atirantado para no dañar la Ermita de Vasco de Quiroga, la cual será restaurada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México."Por otro lado, vamos a hacer una estación adicional que está en el pueblo de Santa Fe, antes el tren en realidad pasaba por el pueblo de Santa Fe o por lo que es el Campo Militar que ahora será la Cuarta Sección del Bosque, pero no servía o no había una estación en donde las personas que vivían en el pueblo y en las colonias de alrededor de la parte histórica de Santa Fe, pues en realidad no tenían acceso al tren; y ahora va a haber una estación ahí, que es una estación que queda a un lado de la Universidad de la Salud, que estamos ya terminando, que en este momento pues están estudiando en línea, pero ya está por terminar”Sheinbaum Pardo indicó que esto generará una erogación de nueve mil millones de pesos."Hay un contrato que viene desde la administración anterior de Secretaría de Comunicaciones y Transportes que ha tenido una revisión muy, muy exhaustiva y de ese contrato todavía quedan cerca de una amortización de alrededor de mil millones de pesos, que tiene que hacer la empresa que estaba encargada de la construcción. Entonces, son cerca de ocho mil millones, más los mil millones de amortización del anticipo”Este viernes la mandataria capitalina acompañó al presidente de México a un recorrido por las obras del Tren Interurbano, al que también asistió el Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.Con información de Excélsior