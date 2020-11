Gobierno de Edomex pide mantener panteones cerrados este Día de Muertos

Escuchar Nota

A través de lalas autoridades mexiquenses invitaron a la población a no acudir a los panteones este Día de Muertos para no poner en riesgo su salud ante posibles contagios de coronavirus, que mantienen al Estado de México en el color naranja del semáforo epidemiológico.Ante la contingencia sanitaria, el Gobierno de Edomex recomendó a las familias de la entidad celebrar el Día de Muertos desde sus hogares, colocando allí las tradicionales ofrendas y altares a sus fieles difuntos, y procurar apagar veladoras antes de salir de casa o dormir en caso de colocarlas.Desde hace varios días la Secretaría de Salud mexiquense había recomendado mantener cerrados los panteones de los 125 municipios de la entidad para evitar aglomeraciones durante los festejos del Día de Muertos, ya que en estas fechas se registra una alta afluencia de visitantes en estos lugares.La dependencia aseguró ser respetuosa con la autonomía de los municipios y sensible ante las necesidades de productores de flor y otros comerciantes que registran sus mayores ventas estos días, pero advirtió que ello dificultaría garantizar el respeto a medidas sanitarias como la sana distancia.Asimismo, explicaron que mantener abiertos los panteones daría pie a la instalación de comercios en la vía pública, lo que a su vez representa un riesgo sanitario, ya que es posible que no se manejen de forma higiénica alimentos y bebidas.Con información de Debate