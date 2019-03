Gobierno de Maduro no quemó camión con ayuda humanitaria

Las acusaciones lanzadas por EU y por la oposición venezolana contra las fuerzas de seguridad venezolanas, a las que atribuyeron la quema de un convoy de ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero por orden el presidente Nicolás Maduro, tienen "un problema"; pues todo parece indicar que fueron los propios opositores los que incendiaron la carga accidentalmente, según pone al descubierto una investigación de The New York Times El prestigioso medio ha reconstruido el incidente a partir de imágenes inéditas a las que ha tenido acceso, así como de cintas previamente publicadas, incluidas las difundidas por el Gobierno colombiano, que culpó a Maduro del incendio. Su análisis sugiere que un cóctel Molotov lanzado por un manifestante antigubernamental habría desencadenado el incendio.Concretamente, según la investigación del periódico, "una bomba casera hecha con una botella fue lanzada hacia la Policía, que estaba bloqueando un puente que conecta a Colombia y Venezuela". Sin embargo, el trapo usado para encender el cóctel Molotov "se separó de la botella y voló hacia el camión", que medio minuto después ya estaba en llamas.Por otro lado, mientras los críticos de Maduro lo acusan de ordenar prender fuego a un conjunto de medicamentos durante los enfrentamientos, la afirmación sobre el envío de fármacos también parece carecer de fundamento, indica The New York Times.En este sentido, el medio afirma que la Agencia de EU para el Desarrollo Internacional —el principal proveedor de ayuda con destino al país caribeño— no incluyó la medicina entre sus donaciones. Además, una alta fuente de la oposición declaró al diario que el envío quemado contenía suministros médicos como mascarillas y guantes, pero no medicamentos. En la misma línea, las imágenes revisadas ​​por el medio muestran que algunas de las cajas contenían kits de higiene, con suministros como jabón o pasta de dientes.El periódico también apunta que en el video del suceso distribuido por el Gobierno colombiano faltan 13 minutos antes de que comience el incendio, y que las autoridades de ese país se habrían negado a publicar la grabación completa pese a sus repetidas solicitudes.Al ser contactados por el periódico, los funcionarios estadounidenses emitieron una declaración que describía con mayor cautela cómo comenzó el incendio. "Los testimonios de testigos presenciales indican que el incendio comenzó cuando las fuerzas de Maduro bloquearon violentamente la entrada de asistencia humanitaria", afirmaron, sin asegurar ya que las fuerzas gubernamentales fueron las que prendieron fuego al vehículo.