Gobierno de Mancera, ‘cómplice del crimen organizado’

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), Jesús Orta, aseguró que en los últimos años se dejó de lado la gobernabilidad de la ciudad, la policía no actuó con estrategia y se permitió crecer a las organizaciones del crimen organizado al brindarles protección y complicidad en sus acciones.Por ello, las condiciones en las que se encuentra la ciudad elevan la complejidad del reto en seguridad; sin embargo, "no vamos a poner pretextos, no nos vamos a achicar ante el tamaño de reto, al contrario, vamos a trabajar todos los días teniendo en mente que nuestra encomienda significa ni más ni menos regresar la paz y la seguridad a nuestra comunidad", subrayó.Ortz Martínez afirmó que también se abandonó a los policías al no mejorar su sueldo, al no invertir "ni un solo peso" en las instalaciones de los sectores policíacos "en el afán de ordeñar hasta lo último" de la policía de la Ciudad de México, e hicieron que sus elementos extorsionaran a la ciudadanía.Además de que los agentes, en muchos casos, tuvieron que pagar hasta sus uniformes, robar combustible de la institución para entregar cada semana las cantidades exigidas por los altos mandos y pagar cuotas por entregarles la patrulla o la motocicleta, detalló Posta Dijo que bajo esas condiciones era absurdo, incongruente e injusto exigir buenos resultados a la policía, por lo que a partir del ingreso de la actual administración a cargo de Claudia Sheinbaum, se trabaja a fin de dignificar a los oficiales."La visión de la jefa de gobierno es que la estrategia de seguridad funcionará en la medida en la que las autoridades de la ciudad fortalezcan las condiciones de ambiente y de trabajo de nuestros policías", abundó durante la toma de protesta de dos mil 541 jefes de cuadrante ante la jefa de gobierno y elementos de diversas corporaciones.