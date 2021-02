Gobierno de México anuncia 15 conmemoraciones emblemáticas para 2021

Escuchar Nota

“Somos un pueblo que sabe de dónde viene y por lo tanto también sabe a dónde va”.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard destacó que en los eventos dedicados a las conmemoraciones por los 200 años de la consumación de la Independencia, 500 años de resistencia indígena y 700 años de México-Tenochtitlán,de la que estamos orgullosos.En la conferencia de prensa mañanera,bajo los principios de austeridad, pero también se integrará a la población históricamente en desventaja con perspectiva de igualdad.El director del IMSS, Zoé Robledo, coordinador de la Comisión Presidencial para la Conmemoración de Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México, detalló los 15 eventos que comenzarán elcon el 190 aniversario luctuoso de Vicente Guerrero, en Cuilapám, Oaxaca.Luego else conmemorará los 200 años de la promulgación del Plan de Iguala, en Iguala, Guerrero; else recordará la batalla de Chacan.Else celebrará el Día de la Victoria de Chakán Putum, en Champotón, Campeche; else recordará el Fin de la Guerra de Castas y la petición de perdón por los agravios al pueblo Maya; ella petición de perdón por los agravios en la comunidad china en México enEllos 100 años del aniversario luctuoso del poeta Ramón López Velarde en Jerez, Zacatecas; mientras que else conmemorará el natalicio del libertador Simón Bolivar un evento internacional.El director del IMSS dijo quese celebrarán los 500 años de resistencia indígena y la toma de México-Tenochtitlán; mientras que else recordarán los 200 años de la firma de los Tratados de Córdoba, en Veracruz-Else llevará a cabo el tradicional Grito de Independencia; elel desfile Cívico Militar; ellos 200 años de la consumación de la Independencia de México; else llevará a cabo una ceremonia de justicia al Pueblo Yaqui y una petición de perdón por lo agravios contra los pueblos originarios y else conmemorará el natalicio del general José María Morelos y Pavón en Morelia, Michoacán.