Desmienten cercanía con Irán en carta al WSJ

Mexico Has No Untoward Dealings With Iran

En su columna, O'Grady aseguró que “una fuente de inteligencia fiable me dice que Irán se ha ido acercando a México desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo hace 13 meses”.

México no mantiene relaciones con Irán más allá del terreno diplomático, aseveró el, en unaal diario estadounidensepara desmentir una columna publicada el pasado 13 de enero donde se aseveraban queen la actual administración deVelasco dio a conocer la carta vía Twitter. En ella, asegura que en la columna El Terror de Soleimani en América Latina, publicada el pasado 13 de enero por la columnista Mary Anastasia O'Grady, “no hay bases para la afirmación de que los contactos entre México e Irán van más allá del campo diplomático”, y que “el artículo no provee evidencia alguna más allá de una fuente anónima”.En la misiva, publicada hoy en la sección de opinión del sitio web del Wall Street Journal, Velasco señala que “el Ministerio mexicano de Relaciones Exteriores quiere subrayar que no es el caso. La administración actual explícitamente ha buscado mantener relaciones respetuosas con todos los Estados, actuando sobre la base de la transparencia y el respeto mutuo”.y que busca mantener canales diplomáticos abiertos en el mundo. También tenemos una tradición de larga data de promover el respeto de la ley internacional, así como el desarme nuclear y la no proliferación”.Recordó que el canciller, dijo en su momento el canciller.Con información de El Universal.