Presenta Coahuila Paquete Económico 2020

“Los proyectos que aquí se contemplan no incluyen nuevas contribuciones o nuevos impuestos, pero sí incluyen un gran esfuerzo para establecer mecanismos que permitan una gestión pública de calidad para lograr el fortalecimiento, modernización y eficiencia hacia una mayor contribución de los ingresos del Estado”, refirió.

“No obstante, es necesario reconocer que se trata de un Paquete (Económico) atípico, pues plantea un monto de Ingresos inferior en montos reales al 2019. Esto sin consecuencia en gasto menor realizado al de este año.



“Además, y ante un hecho como este (que) no se había registrado en mucho tiempo, resulta obligado resaltar que será en un entorno en el cual si bien la economía nacional no crece, la de nuestra entidad sí lo ha hecho”.

“Los coahuilenses no solamente estamos de acuerdo con ello, sino que nos asumimos como herederos orgullosos del Padre del Federalismo Mexicano, don Miguel Ramos Arizpe”, señaló.



“Coahuila contribuye de forma relevante a la formación de la riqueza nacional, y justamente por ello tiene derecho a beneficiarse de tal riqueza en una proporción que sea equitativa a su esfuerzo”, reiteró.



“Las asignaciones que para Coahuila se contemplan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año no se hace encargo de este principio”.

“Por el otro, profundizar los mecanismos para que la supervisión y fiscalización del gasto no deje lugar a dudas de que los recursos se manejan con honestidad, transparencia, eficiencia y eficacia”, subrayó.



Luego dijo a los representantes populares: “Sin renunciar a las condiciones ideológicas ni se realicen concesiones que contravengan principios éticos, respetuosamente les invito a que diferenciemos claramente entre la necesidad de trabajar juntos por la búsqueda de mayores recursos presupuestales para Coahuila, y el indispensable escrúpulo con el cual debe vigilarse, también, la administración y el ejercicio del gasto público”.

presentó ante el Congreso del Estado el Paquete Económico 2020 para Coahuila, que involucra un presupuesto de 49 mil 746 millones de pesos., expuso ante las y los diputados locales la determinación del Ejecutivo del Estado de mantener el sano manejo de las finanzas públicas y, no obstante las dificultades económicas que se tienen en el País, en Coahuila se mantengan los avances en su Administración.Ante las y los representantes populares, dijo que el Paquete Económico contempla ingresos por 49 mil 746 millones de pesos, de los cuales por impuestos son 3 mil 294 millones de pesos, y 3 mil 12 millones de pesos por el concepto de derechos.; 17 mil 468 millones de pesos por aportaciones, y 3 mil 620 millones de pesos por concepto de convenios.Sobre el particular, Flores Dávila dijo que la Administración del gobernador Miguel Riquelme mantendrá durante el próximo ejercicio fiscal la política de un marco tributario para evitar el aumento en la carga impositiva a la ciudadanía.El responsable de las Finanzas del Estado sostuvo quese propone un monto de 49 mil 746 millones de pesos, de los cuales 2 mil 51 millones de pesos son para inversión pública, encaminada a fortalecer el desarrollo de Coahuila.En Seguridad Pública, agregó Flores Dávila, se destinarán 3 mil 675 millones de pesos para atender las prioridades del gobernador Miguel Riquelme, como es el combate a la delincuencia, preservar la libertad, el orden y la paz pública, garantizando el riguroso cumplimiento de la Ley en estricto apego a los derechos humanos.Por lo que se refiere a Educación, Cultura y Deporte, se propone una inversión de 21 mil 384 millones de pesos, que permitirán garantizar un sistema educativo eficiente, incluyente y de calidad, con oferta educativa diversificada y pertinente de las necesidades que se tienen en la entidad.Además, el Secretario de Finanzas del Estado expresó que para el Programa de Asistencia, Desarrollo Social y Salud, se estimó una partida de 4 mil 870 millones de pesos para garantizar acciones permanentes que lleven a fortalecer la calidad de vida de la población.En otro orden de ideas, el Flores Dávila destacó que el Gobierno de Coahuila motivará a quienes deseen invertir en Coahuila a través de estímulos en materia del Impuesto Sobre Nóminas (ISN), y dará prioridad a aquellos que contraten personas con alguna discapacidad.“es reflejo de las circunstancias actuales del País y representa la determinación del Gobierno de Coahuila de desplegar todos los esfuerzos necesarios para apuntalar y fortalecer las condiciones de bienestar para la población”.Asimismo, Flores Dávila puntualizó que Coahuila forma parte de una República Federada, donde sus integrantes sostienen una política fiscal que favorezca el desarrollo armónico de todas las regiones del País.No obstante, expresó que los coahuilenses están conscientes del legado histórico del que son depositarios, pero también deben señalar que el Federalismo no debe ser entendido “como un acto de renuncia a los recursos que se producen gracias al esfuerzo de nuestra comunidad”.Ante ello, solicitó con todo respeto, a las y los legisladores locales constituir un frente común para la búsqueda —dentro de los cauces del Federalismo y del respeto a los distintos órdenes de Gobierno y de la institucionalidad democrática— de mayores recursos para Coahuila.El compromiso del Ejecutivo coahuilense ha sido expuesto en este sentido, abundó.Flores Dávila insistió en los compromisos de Coahuila en torno al panorama económico del Estado: Mantener el ejercicio del gasto dentro de los estrictos parámetros de eficiencia y disciplina, de tal forma que cada peso gastado constituya una insuperable buena inversión.Posteriormente, el Secretario de Finanzas señaló que desde el pasado miércoles Coahuila forma parte de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, “y desde ahí buscaremos la forma, también permanente, de la traducción del Pacto Federal en políticas y hacendarias (y) le haga justicia a la contribución que Coahuila realiza, para sumarle al desarrollo de México”.No dudó de que desde esa posición “seremos eficaces en la conquista de esta meta, una vez que todos construyamos un frente común a favor de los mejores intereses de Coahuila”.