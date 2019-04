Gobierno de Morelos anuncia más denuncias contra Graco Ramírez

Autoridades del estado de Morelos anunciaron que se iniciaran 11 denuncias nuevas contra servidores públicos de la administración anterior por mal manejo de servicios públicos por más de 500 millones de pesos.El jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sanz Rivera; el comisionado especial Anticorrupción, Gerardo Becerra Chavez Ita, y el consejero jurídico estatal, Samuel Sotelo, detallaron que estas denuncias son derivadas de la contratación irregular de artistas nacionales e internacionales como Sting, así como la compra de activos a empresas inexistentes.“Estas denuncias iniciadas con anterioridad suman un monto aproximado de más de mil millones de pesos”, Indicaron autoridades.Sanz Rivera, detalló que los ex servidores públicos que serán denunciados ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción son el ex gobernador, Graco Ramírez Garrido Abreu; el ex secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna así como el ex tesorero estatal, Armando Sanders de Mendoza y otros ex servidores públicos de la dependencia como Jorge Sánchez Rodríguez, Carlos Alberto Rodríguez, Gerardo Ruiz Solano y Salvador Méndez Medina.