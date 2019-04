Gobierno de Venezuela rechaza nuevas sanciones de Canadá

#COMUNICADO| El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente la ilegal aplicación de nuevas medidas coercitivas unilaterales que el gobierno de Canadá ha adoptado de manera arbitraria contra altos funcionarios del Estado venezolano. pic.twitter.com/NrvhTQv3qs — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 15 de abril de 2019

Elevaremos a las instancias políticas y judiciales internacionales correspondientes esta grave denuncia de los periodistas estadounidenses de @GrayzoneProject: reuniones en un "Think Tank" en Washington para planificar una agresión militar contra Venezuela #HandsOffVenezuela https://t.co/znf5oF6E1Z — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 15 de abril de 2019

El gobierno de Venezuela rechazó este lunes las medidas coercitivas y unilaterales del gobierno canadiense, las cuales considera como un afán por "demostrar fidelidad ante las agresiones imperiales".Canadá impuso este lunes sanciones a otros 43 funcionarios del gobierno venezolano, en el marco del bloqueo contra Venezuela que impulsa el gobierno de los Estados Unidos."El gobierno de Canadá se ha quitado la máscara a través de la aplicación de cuatro rondas de sanciones contra Venezuela en menos de dos años", cuestiona el país bolivariano en el comunicado.Uno de los puntos más álgidos del bloqueo contra Venezuela es el que ha emprendido Estados Unidos contra sus propios activos. El bloqueo contra Petróleos de Venezuela (PDVSA) ha impactado en cientos de miles de venezolanos atendidos por programas de salud de la estatal petrolera.Por otro lado, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza informó este lunes que se elevarían ante las instancias internacionales la denuncia realizada por los periodistas estadounidenses de The Grayzone, quienes revelaron la realización de reuniones para planificar una agresión militar contra el país sudamericano.“Elevaremos a las instancias políticas y judiciales internacionales correspondientes esta grave denuncia de los periodistas estadounidenses de The Grayzone reuniones en un “Think Tank” en Washington para planificar una agresión militar contra Venezuela”, señaló Arreaza a través de su cuenta en Twitter.Según reveló una nota de prensa publicada por Misión Verdad, el pasado 10 de abril el think tank Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos (CSIS, por su sigla en inglés) organizó una mesa redonda privada en la que se evaluó "el uso de fuerza militar en Venezuela”.