Gobierno debe responder con firmeza a aranceles de Trump, dice Coparmex

El gobierno mexicano debe responder con firmeza a la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donal Trump, sobre imponer aranceles a productos nacionales, afirmó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).En su cuenta de Twitter, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, resaltó que México ha sido muy complaciente en diversos temas comerciales, por lo que debe actuar de inmediato."El gobierno mexicano debe actuar persuasivamente para que esta amenaza no se transforme en realidad, y responder con firmeza en caso de que las tarifas entren en vigor", resaltó.Expuso que "no debe haber más vacilaciones ni complacencias. Ya se entregó la soberanía legislativa en la aprobación de la Ley Federal del Trabajo".Esto después de que el mandatario de Estados Unidos amenazara al gobierno mexicano de imponer aranceles de 5 por ciento a productos mexicanos a partir del 10 de junio, por no detener el flujo de indocumentados que buscan llegar Estados Unidos.