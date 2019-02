Gobierno es un ‘toro viejo, reumático’: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno que encontró es “como un toro viejo, reumático” “hecho para facilitar el saqueo” y no para atender al pueblo.Al encabezar la presentación del Crédito ganadero a la palabra en Tabasco, el jefe del Ejecutivo pidió a su gabinete apurar la implementación de los programas para no atrasar su proyecto de nación.“Como el gobierno no estaba hecho para atener al pueblo, estaba hecho para facilitar el saqueo, el robo, no les importaba el pueblo, por eso cuesta un poco de trabajo echar a andar el gobierno, es un como un toro viejo, reumático, que hay que estarlo empujando, pero no me voy a cansar de estar insistiendo.“Afortunadamente tengo un equipo de colaboradores que trabajan, que tienen compromiso, que son gente honesta y les estoy pidiendo que nos apuremos”, exclamó.En el municipio de Macuspana, de donde es originario, López Obrador también ofreció democracia en los sindicatos, pues entre los asistentes se encontraba un grupo de manifestantes contra el líder petrolero Carlos Romero Deschamps.