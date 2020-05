Gobierno federal anuncia con desorden la reactivación económica

Escuchar Nota

#Nacional: El Gobierno de México anunció un plan para regresar a la 'nueva normalidad' tras el fin de la cuarentena a partir del 1 de juniohttps://t.co/Qg7xE6avSc — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) May 13, 2020

Gobierno Federal anuncia con desorden su Plan de Reactivación Económica que consiste en tres etapas muy generales, confusas además de que asegura que la contingencia, “ la hemos pasado”, y endosa a Estados y municipios su implementación. En contraste,, en estrecho contacto con los ciudadanos, empresarios, sectores productivos, además de intensificar las medidas de contención específicas para evitar riesgos de más contagios., es la decisión tomada de queAunque sin fechas concretas para reanudar, con certidumbre,considerando su colindancia con Estados Unidos, bajo la premisa de que la observancia de los protolocos de salud son la prioridad ahora y durante todos los procesos.También,. Ahí las autoridades estatales, municipales y los organismos empresariales se unieron para unificar criterios y enfrentar el fuerte impacto económico que ha traído la pandemia, aunado a la inactividad parcial de empresas como Altos Hornos de México y decenas de industrias relacionadas a la cadena de producción del acero.En Coahuila,de evaluación por encontrarse ahí algunos de los municipios con más alto grado de contagios, pero los acuerdos se tomarán de manera consensuada y paulatina en función de las características del comercio y la industria.Para no incurrir en imprecisiones,integrados por autoridades de los tres niveles de gobierno, sociedad civil, instituciones educativas, representantes de hospitales públicos y privados que contribuyen de manera abierta y coordinada a la toma de acuerdos en sus sesiones semanales.Por su parte,, además de que lleva implícito el mensaje de relajar el control y bajar la guardia al asegurar que se ha superado la contingencia y que para el primero de junio terminará la jornada de la Sana Distancia.El plan de la 'nueva normalidad' tiene, consistirá en abrir los municipios que no tienen contagio y no tienen vecindad con municipios con contagio.. Será de preparación para reactivar las actividades. Las empresas tendrán que realizar protocolos para adaptarse a la nueva normalidad. La construcción, minería y fabricación de equipo de transporte serán consideradas actividades esenciales., contará con un sistema de semáforo de riesgo por regiones para la reapertura de actividades sociales y académicas. El semáforo contará con los colores rojo, naranja, amarillo y verde.En dicho semáforoen cada región.En el plan del Gobierno federal no se especifica quiénes operarán estos semáforos y la información en que se basarán para sus mediciones, a partir del próximo primero de junio.Se incorporen a la lista de actividades esenciales la construcción, minería y fabricación de equipo de transporte.Por otra parte,directos e indirectos vuelvan al trabajo, lo cual será en forma ordenada y con respeto a los protocolos sanitarios establecidos.Se calcula que con las nuevas actividades esenciales, se reactivarán más de medio millón de personas a la actividad laboral .En Coahuila,. De esta suma, alrededor de 17 mil 200 fueron tan sólo en el mes de abril.