Gobierno federal denunciará a empresas por obras inconclusas

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su administración presentará denuncias por diversas obras inconclusas y que además aumentaron sus costos, reportadas en el informe de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).Una de las obras que se denunciarán es el Tren Interurbano México-Toluca cuya inversión se estimó en un inicio en 20 mil millones de pesos, pero que “fue creciendo la cantidad y ahora para concluirlo se necesitan alrededor de 15 mil millones adicionales”.“Estamos enfrentando una herencia de irregularidades, de obras inconclusas”, de proyectos para beneficiar solo a empresas constructoras, que en total costarán 65 mil millones de pesos, por lo que se presentarán las denuncias “para no ser nosotros cómplices, porque si no lo mencionamos, sería una omisión”, enfatizó.Dijo que primero se terminará de construir el Tren de Guadalajara, debido a las molestias que han causado las obras a la ciudadanía, y que el Tren México-Toluca podría concluirse en dos o tres años, por lo que debe haber una reprogramación de las obras en proceso.También señaló que se compraron plantas de fertilizantes para las cuales se comprometieron recursos por cerca de dos mil millones de dólares y todavía no operan, “porque eran instalaciones viejas convertidas en chatarra, además de que se adquirieron a precios elevados”, lo que requiere de recursos adicionales para rehabilitarlas.El presidente aseguró que esta situación se repite en obras de distintos rubros, como hospitales, gasoductos y universidades, pero expuso que se dará prioridad al mantenimiento de carreteras e infraestructura.