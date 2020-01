Gobierno Federal desaparece programas agropecuarios: CNC

Escuchar Nota

Saltillo.- El Gobierno Federal desmanteló al campo coahuilense y del país, pues desapareció prácticamente todos los programas agropecuarios, recriminó José Natividad Navarro Morales, dirigente estatal de la CNC.



“El Gobierno Federal, en la autorización del Presupuesto de Egresos 2020, deja prácticamente a todos los programas del camp fuera, solamente queda un porcentaje mínimo en el tema de sanidad animal y sanidad vegetal, los programas que iban en apoyo al campo fueron retirados”.



“No tenemos apoyo a la comercialización, nos quitaron el Proagro, el Progan, quitaron las coberturas y el Programa de Concurrencia, a donde todos los campesinos de bajos ingresos acudían para aportar un porcentaje y adquirir maquinaria: trailas, arados, tractores”.



En el campo hay incertidumbre porque no hay ningún estímulo para la siembra y la comercialización.



Por ejemplo, en la Región Laguna hay producción de algodón del año pasado que no han podido vender, porque para las empresas textileras resulta más barato traer algodón de otro lado donde los productores reciben subsidio gubernamental.



“Para este ciclo agrícola no sabemos ni qué vamos a sembrar porque no hay estímulos, no hay apoyos. Es un panorama difícil”.



Consideró que del 100% de los programas federales diseñados para el campo, queda solo el 10% en operación.



“Todo lo demás quedó fuera. Quitaron el Programa de Mujeres, el de jóvenes. O sea, desmantelaron al campo, tal pareciera que en lugar de ayudar a los que menos tienen, nos acabaron de fregar”, afirmó.