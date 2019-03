Gobierno Federal improvisa en programas sociales

El Gobierno Federal actúa con inconsistencia, insensibilidad e improvisación, en temas como guarderías infantiles y ahora con el tema de los refugios para mujeres víctimas de violencia, lamentó la diputada Diana Patricia González Soto.“Tenemos que ser más responsables con estos programas y proyectos, no podemos jugar a la improvisación. Debemos abordar el problema desde una visión protectora de derechos humanos y no desde una perspectiva clientelar”.“Debemos dejar a un lado las cuestiones partidistas y velar por los derechos humanos y el bienestar social. Si un programa funciona, hay que retomarlo, mejorarlo, pero no retroceder”.Refirió que las madres trabajadoras y las víctimas de violencia merecen ser respetadas. Quienes llegan a un refugio no lo hacen para pedir dinero, llegan huyendo de su agresor, buscando protección, llegan a esconderse, a salvar su vida. Y esto es lo que les ofrecen en los refugios, dijo.“Hemos escuchado cientos de inconsistencias por parte del Gobierno Federal, primero que se cancelarían los apoyos a los refugios y centros en los que se brinda asistencia a las mujeres que viven violencia, otro día abren la convocatoria para que los organismos de la sociedad civil (refugios) accedan recursos públicos y emiten las reglas de operación”.“Y en esta última semana salen diciendo que ya no se dará el apoyo a los refugios y que de ahora en adelante se dará directo a las víctimas ¿Cómo puede ser esto posible?”.Es completamente absurdo pensar que el problema se resuelve dando dinero directamente a las mujeres que sufren violencia, sostuvo.“Esto lo único que refleja es la falta de conocimiento acerca del fenómeno de violencia que viven las mujeres en México, un desconocimiento total del funcionamiento de los refugios de las organizaciones de la sociedad civil o los centros de atención externa que atienden a miles de mujeres en situación de violencia”.“Es una ofensa y una burla ofrecerles dinero directamente a las mujeres, cuando lo que buscan es protección y seguridad”.Pidió imaginar a una mujer que un día sufre de violencia por parte de su pareja, esa persona no necesita el dinero en ese momento y mucho menos va a pensar en llenar un formulario para que alguien le deposite.Lo que esa mujer requiere de urgencia es seguridad, apoyo, asesoría, solidaridad, atención sicológica y médica, por ejemplo.Recordó que hace apenas unos meses la Legislatura abordó el tema de los refugios y convocaron a los tres órdenes de gobierno para que destinaran los recursos necesarios en apoyo a la sustentabilidad y permanencia de los refugios para mujeres en situación de violencia.Asistieron las directoras de los 6 Refugios que existen en el estado y resaltaron la importancia de estos espacios de protección, de vivienda temporal, de lugares terapéuticos para las mujeres y sus hijos e hijas que se encuentran en situación de violencia familiar.“Quien iba a pensar que solo unos meses después, las condiciones cambiarían no solamente para estos refugios sino para quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad y que tenían la opción de acceder a estos refugios y sentirse protegidas.”.“Hoy, están pendiendo de un hilo estos espacios tan importantes y necesarios para las mujeres que son víctimas de violencia”.Indicó que el Gobierno Federal debe apoyar a los refugios de mujeres con subsidios para su operación con servicios apropiados.-La Red Nacional de Refugios está integrada por 41 refugios y 39 centros de atención externa. En Coahuila son seis.-Brindan atención y protección especializada a mujeres, hijas e hijos en situación de violencia.-Ayudan en su protección y recuperación con un plan de vida.