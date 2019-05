Gobierno federal se encargará de distribuir medicamentos desde el 1 de julio

A partir del 1 de julio, el gobierno federal se hará cargo de la entrega de medicamentos a todos los estados a través de compras consolidadas que garantizarán ahorros y abasto en todo el país, acordó el presidente Andrés Manuel López Obrador con su gabinete de Salud.Juan Ferrer, titular del próximo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, dijo que en la reunión se acordó que el Presidente emitirá un decreto con el que se creará esta institución, para que se hagan las leyes que corresponde a la Ley General de Salud y se sustituya al Seguro Popular, con lo que además, la Federación podrá a partir del 1 de julio entregar medicamentos a los estados.“Todo lo que estamos haciendo de compras consolidadas es un trabajo muy arduo de la Secretaría de Hacienda junto con todas las dependencias del sector, estamos involucrados todos y es un trabajo muy difícil, el 1 de julio estaremos dotando de medicamentos desde el gobierno federal a todas las entidades federativas a partir del 1 de julio nos hacemos cargo de la entrega de medicamentos”, dijo.Explicó que por el momento se adhirieron en esta primera etapa 22 estados, porque en algunos ya habían iniciado procedimiento de licitaciones públicas y prefirieron no parar ese procedimiento porque se transgrediría la ley.“Pero en los otros estados estamos ya preparando la entrega de medicamento, hoy Raquel Buenrostro y todos están preparando la entrega de medicamentos el 1 de julio”.Por lo que aseguró que al contrario de los reportes de desabasto de medicamentos, “no hay certidumbre”; sin embargo, el titular del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda reconoció que existe un atraso en la entrega de medicamentos y que el Presidente está informado de eso.“No hay un riesgo de mayor desabasto, pero sí tenemos dificultades y estamos viendo cómo lo vamos a subsanar”-Pero entonces ¿sí hay un retraso?, se le preguntó.-¡Sí, claro! El Presidente está enterado de todo y nos ha instruido buscar por cielo, mar y tierra para la compra y abasto de medicamento y en ese camino se encuentra.Coincidió que la Oficialía Mayor está encargada de las compras consolidadas y todo el sector salud está analizando cómo se garantizará que la distribución se dé a tiempo.“Evidentemente no recibimos un ISSSTE jauja, es un ISSTE como lo he dicho con muchos problemas financieros y muchos pasivos que heredamos y eso nos genera problemas financieros y administrativos que tenemos que ir subsanando poco a poco, no somos exentos a los problemas pero estamos lidiando con ellos para poder salir adelante”.